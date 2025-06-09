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Не делайте этого 9 июня, в Федорин день, чтобы не остаться в полном одиночестве

Не делайте этого 9 июня, в Федорин день, чтобы не остаться в полном одиночестве
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9 июня в народном календаре отмечается Федорин день, который посвящен памяти мученицы Феодоры.

История праздника

Эта дата имеет глубокие корни в православной традиции и связана с множеством обычаев и примет, которые передавались из поколения в поколение. Феодора, жившая в III-IV веках в Александрии, приняла обет безбрачия, что вызвало гнев язычников. Ее жестокие испытания, включая заключение в темницу и попытку обращения в публичный дом, не сломили духа. Воин Дидим, восхищенный ее стойкостью, спас ее, но за это был казнен. Феодора добровольно разделила с ним его участь, что сделало ее символом верности и мужества.

Кроме того, в этот день православные христиане вспоминают Иоанна Русского, современника Петра I, который стал известным благодаря своим чудесам и стойкости в вере. Его история вдохновила многих, и он был канонизирован только в 1962 году, что делает его память особенно важной для современных верующих.

Традиции и обычаи

На Федорин день существует множество традиций и обычаев. Считается, что Феодора является покровительницей домашнего очага. В этот день люди старались задобрить домового, оставляя на кухне горшочек каши и монеты. Это считалось знаком уважения к духу дома, который, в свою очередь, мог помочь в делах. Женщины, мечтающие о детях, пекли пироги и создавали соломенные куклы, оставляя их в укромных местах дома. Часть пирога дарили соседским детям, что символизировало щедрость и доброту.

Что можно делать в Федорин день

Существовали и ритуалы на привлечение финансового благополучия. Например, на подоконник ставили кошелек с монетами и стакан воды, а затем утром выпивали воду и закапывали одну монету под молодым деревом — это считалось способом привлечения удачи.

Что лучше всего не делать

Однако есть и строгие запреты на Федорин день. Считается, что мусор выносить нельзя — это может обидеть домового и привести к бедам. Поговорка «На Федору не выноси из избы сору» подчеркивает важность соблюдения этого правила. Также не рекомендуется выяснять отношения или говорить о плохом — это может привести к конфликтам и расставаниям.

Среди других запретов — стирать детские вещи и вывешивать их на улицу, так как это может привлечь темные силы к ребенку. Зажигать свечи или разводить костры также не рекомендуется: это может привести к пожару. Изготавливать обереги и амулеты в этот день считается небезопасным, так как темные силы могут прятаться в этих предметах и вместо защиты принести вред.

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9 июня 2025, 06:34
Фото: Freepik
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