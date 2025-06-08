Что категорически нельзя делать в Троицу 8 июня, которую называют Пятидесятница

Люди несут цветы к дому Ефремова Тесты Хирург объявил срок Киркорову Игры Сонник

Топ новостей недели

Еще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артистаЕще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артиста Голос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФГолос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФ ТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героемТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героем Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкойТест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой

Лента новостей

Воскресенье 8 июня

14:32Тест: продолжите фразу из легендарного советского фильма "Белорусский вокзал 12:31Тест: отгадайте советский фильм по автомату с любимой газировкой из детства 10:21Что категорически нельзя делать в Троицу 8 июня, которую называют Пятидесятница 19:12Звезды фильма "Такси" Дифенталь и Насери высказались о России и русских 14:12Тест: угадайте любимые советские фильмы по самой последней фразе героя 12:16Тест: угадайте советский фильм по кадру с настоящими верными друзьями 10:18Кадышевой пророчат заработок в 50 миллионов за один стадионный концерт 06:18Беременная Меган Маркл станцевала под всеми любимую песню из-за прилива счастья 03:29Нельзя делать это 7 июня, в Троицкую Родительскую субботу , чтобы не поссориться с близкими 00:14Дочери Жукова пришлось столкнуться с жестокой травлей: Это неизбежно 23:45Вот почему ваш уровень стресса зашкаливает: решите всего 1 проблему с комнатными растениями – и все изменится 22:30Голливудской актрисе и режиссеру Холли Берри поступило предложение руки и сердца 21:37Только не выбрасывайте это чудо: вместо садовых удобрений берите кофейную гущу 20:40Тест: отгадайте фильмы СССР по кадру с куполами храмов и церквей 18:45Певица МакSим впервые за 5 лет выпустила песню 17:46Какая забота важнее – о себе или о родителях – Конфуций объяснил еще 2500 лет назад 17:18В Доме музыки пройдет синтетический спектакль "В списках не значился" 16:23Еще одна потеря: навсегда ушел советский певец, актер театра и кино 13:52Проект "Улица. Танцы" стартует на Чистопрудном бульваре 13:51Что происходит между SHAMAN и Мизулиной: роковая любовь или чистая выгода? 13:46Беременность Тодоренко перестала быть тайной: найдены железобетонные доказательства 12:28Рукоприкладства и причиненный вред матери: Шаляпин публично взвыл от боли 12:23В Москве появится еще 20 современных площадок для выгула собак 12:06Тест: угадайте советский фильм по кадру с усатым актером 11:31"Росатом" вывезла очередную партию отработавшего ядерного топлива из хранилища в губе Андреева 11:03Певице Славе потребовалась новая серьезная операция после скандала с хирургом Хайдаровым 10:49Почему нужно 2 раза слушать и только 1 говорить – Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад 06:24Муж срочно увез разбившую лицо о кафельный пол Летучую в больницу 03:37Рассекречен подробный план на случай скоропостишного ухода Кейт Миддлтон 00:09Озвучен баснословный заработок Познера за роль ведущего на свадьбе Деревянко 23:28Салат из овощей доведет до экстаза любого, если добавить это 22:21Комары больше не укусят: вот как избежать атаки кусачих и надоедливых насекомых 21:16Чем заменить мороженое для красоты и здоровья – советы диетолога 20:24Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с врачом 18:57Ушел еще один знаменитый певец: светлая память на Небе и на Земле 16:56Воробьев: в Подмосковье скоро откроют 4 новые поликлиники, еще 3 – до конца года 16:41Гребенщикова* настигло большое горе: известие о кончине от рака стало шоком 16:09Лучший способ определять фазы Луны без календаря – растущая или убывающая 14:50Джанабаева преподнесла Меладзе уникальный десерт собственного приготовления 13:48На Южном речном вокзале пройдет экофестиваль 13:42Господи, спаси: тяжелая болезнь поставила крест на грандиозных планах Филиппа Киркоров 13:24Россия и Мир провожают в последний путь заслуженного артиста РСФСР 13:11Горе: скоропостижно скончался любимый страной актер "Бандитского Петербурга" и "Убойной силы" 13:03Успенская сообщила о беспрецедентной атаке на пропавшего с радаров Киркорова 13:00Проект "Лето в Москве" приглашает на кардиотренировки на свежем воздухе 12:19Благоустройство возле новой станции метро "Университет дружбы народов" закончат к осени 11:53Раскрыт пол ребенка Тимати от его новой молодой любовницы 11:31ВДНХ станет главной праздничной площадкой для выпускников-2025 10:58Где на самом деле находятся Ад и Рай? Омар Хайям сказал об этом еще 1000 лет назад 10:46ТЕСТ: угадайте летний советский фильм по кадру с мороженым
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Что категорически нельзя делать в Троицу 8 июня, которую называют Пятидесятница

Что категорически нельзя делать в Троицу 8 июня, которую называют Пятидесятница
824

8 июня 2025 года православные христиане отмечают один из величайших праздников – Троицу, или Пятидесятницу.

Этот день знаменует собой пятидесятый день после Пасхи и связан с важным событием, описанным в Евангелии: сошествием Святого Духа на апостолов. В это время, согласно преданию, апостолы, находясь в Иерусалиме, получили дар говорения на разных языках, что стало началом их миссионерской деятельности.

История

Исторически Троица празднуется на фоне древнееврейского праздника Пятидесятницы, который отмечался в Иерусалиме. После Вознесения Христа, которое произошло 29 мая 2025 года, апостолы были собраны вместе, ожидая исполнения обещания Спасителя. Внезапно раздался шум, и огненные языки сошли на каждого из них. Этот момент стал символом рождения Церкви, которая с самого начала была многоязычной и многонациональной.

Традиции

Традиции богослужения в этот день отличаются особой торжественностью. Церкви украшаются зелеными ветвями и травами, что символизирует обновление и жизнь. Священнослужители облачаются в зеленые ризы, а на аналое выставляется икона Пятидесятницы, изображающая сошествие Святого Духа на апостолов. В этот день верующие собираются в храмах для совместной молитвы и прославления Святого Духа.

Согласно народным приметам, погода в этот день может предсказать характер всего лета: если утром идет дождь — лето будет теплым, а если светит солнце — стоит ожидать жаркого и сухого сезона.

Что можно делать в Пятидесятницу

Что касается того, что можно делать 8 июня 2025 года, то главным является посещение храма. Это день, когда принято украшать не только церкви, но и свои дома зелеными ветками и цветами. Также это отличная возможность собрать друзей за праздничным столом и отпраздновать Троицу в кругу близких.

Что делать категорически нельзя

Однако существуют и ограничения. Не рекомендуется посещать кладбища, хотя это и не является строгим запретом. Также не стоит проводить венчания или свадьбы в этот день. Работы по дому и в огороде также лучше отложить. Не рекомендуется заниматься рукоделием, купанием или даже стричься и красить волосы. Прогулки по лесу также не приветствуются.

Что касается питания, то 8 июня 2025 года считается непостным днем. Верующие могут наслаждаться легкими блюдами. Рекомендуется приготовить салаты из свежей зелени и редиса, а также паровую рыбу или курицу. Стакан вина станет отличным дополнением к праздничному столу.

Интересный факт: в этот день в храмах читаются специальные молитвы — "Святому Духу", "Ко Пресвятой Троице" и "На сошествие Святого Духа". Эти молитвы помогают верующим настроиться на духовный лад и вспомнить о значении праздника.

Шоу-бизнес в Telegram

8 июня 2025, 10:21
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Звезды фильма "Такси" Дифенталь и Насери высказались о России и русских

Звезды фильма "Такси" Дифенталь и Насери высказались о России и русских
В Сочи открылся Второй Международный кинофестиваль "Евразия". По количеству прибывших на Черноморское побережье российских и мировых знаменитостей, этот кинофорум, конечно, самый статусный и престижный в России. Ведь даже Сами Насери и Фредерик Дифенталь – звезды фильма Люка Бессона "Такси" – приехали к нам в это непростое время! Путь в Сочи у актеров, знакомых по ролям копа-недотепы Эмильена и таксиста Даниэля в "Такси", был тяжелый и длинный, ведь прямых рейсов нет.

Кадышевой пророчат заработок в 50 миллионов за один стадионный концерт

Кадышевой пророчат заработок в 50 миллионов за один стадионный концерт
Надежда Кадышева готовится к грандиозному концерту в "Лужниках", который состоится 20 июня. Ожидается, что событие станет настоящей сенсацией в музыкальной индустрии.

Беременная Меган Маркл станцевала под всеми любимую песню из-за прилива счастья

Беременная Меган Маркл станцевала под всеми любимую песню из-за прилива счастья
Меган Маркл опубликовала видео из роддома, где она танцует с принцем Гарри. Бывшая актриса сделала это на фоне множества слухов о возможном разладе в семье.

Нельзя делать это 7 июня, в Троицкую Родительскую субботу , чтобы не поссориться с близкими

Нельзя делать это 7 июня, в Троицкую Родительскую субботу , чтобы не поссориться с близкими
Троицкая Родительская суббота отмечается 7 июня 2025 года. Праздник является значимым событием для православных верующих. Этот день, также известный как Вселенская Родительская суббота, предшествует празднику Троицы и считается одним из главных поминальных дней в церковном календаре.

Дочери Жукова пришлось столкнуться с жестокой травлей: Это неизбежно

Дочери Жукова пришлось столкнуться с жестокой травлей: Это неизбежно
Сергей Жуков приоткрыл завесу тайны в жизни своей дочери Ники, Певец рассказал о том, как наследница сталкивалась с буллингом с самого детства. На недавней церемонии вручения IV Национальной премии интернет-контента, где артист пришел вместе с дочерью, он поделился своими переживаниями по поводу давления, с которым ей приходилось сталкиваться из-за популярности отца.

Выбор читателей

06/06ПтнТест: отгадайте фильмы СССР по кадру с куполами храмов и церквей 06/06ПтнЕще одна потеря: навсегда ушел советский певец, актер театра и кино 07/06СбтНельзя делать это 7 июня, в Троицкую Родительскую субботу , чтобы не поссориться с близкими 07/06СбтЗвезды фильма "Такси" Дифенталь и Насери высказались о России и русских 07/06СбтБеременная Меган Маркл станцевала под всеми любимую песню из-за прилива счастья 07/06СбтДочери Жукова пришлось столкнуться с жестокой травлей: Это неизбежно