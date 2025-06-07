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Суббота 7 июня

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Звезды фильма "Такси" Дифенталь и Насери высказались о России и русских

Звезды фильма "Такси" Дифенталь и Насери высказались о России и русских
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В Сочи открылся Второй Международный кинофестиваль "Евразия". По количеству прибывших на Черноморское побережье российских и мировых знаменитостей, этот кинофорум, конечно, самый статусный и престижный в России. Ведь даже Сами Насери и Фредерик Дифенталь – звезды фильма Люка Бессона "Такси" – приехали к нам в это непростое время!

Путь в Сочи у актеров, знакомых по ролям копа-недотепы Эмильена и таксиста Даниэля в "Такси", был тяжелый и длинный, ведь прямых рейсов нет. "Мы далеки от политики и занимаемся только кино, – сказал "Дни.ру" Сами Насери. – Но политика все равно вмешивается в нашу жизнь. Например, сейчас надо было сделать много пересадок, чтобы добраться до России. К тому же надо делать визы, что тоже непросто".

С продюсером Сергеем Новожиловым. Фото: Дни.ру

При этом, как говорит Насери, никто из родных или друзей не пытался убедить его отказаться поездки в нашу страну. "Никто в жизни меня не отговорит от того, что я считаю сделать правильным, – пояснил артист. – Я три года жил и работал в России, это было время замечательных контактов и сотрудничества. Ко мне здесь всегда относились замечательно как к артисту, так и к человеку, поэтому когда меня позвали на кинофестиваль в Сочи, не было никаких сомнений".

С Аленой Аршиновой и Джаником Файзиевым. Фото: Дни.ру

Помимо звезд "Такси", в Сочи на "Евразию" приехали актер Гойко Митич, известный по роли Чингачгука, и Луселия Сантус, которую все помнят по бразильскому телесериалу "Рабыня Изаура". Каждый из них заявил, что давно ждал поездку в Россию и признался в любви к нашим людям и культуре.

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