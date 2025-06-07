Беременная Меган Маркл станцевала под всеми любимую песню из-за прилива счастья

Меган Маркл опубликовала видео из роддома, где она танцует с принцем Гарри.

Бывшая актриса сделала это на фоне множества слухов о возможном разладе в семье. В ролике Меган, находясь на последнем месяце беременности, танцует в родильной палате под популярную песню "Baby Mama" группы Starrkeisha.

Меган с юмором вспомнила, как четыре года назад на свет появилась их дочь Лилибет. Она написала: "Четыре года назад в этот день было и такое... Оба наших ребенка родились позже срока. Когда острая еда, прогулки и иглоукалывание не помогали – оставалось только одно!".

С момента свадьбы в 2018 году жизнь Меган и Гарри была полна испытаний. Их брак вызвал неоднозначные реакции как у общественности, так и в королевской семье. Меган не смогла найти общий язык с другими членами королевской семьи, включая Кейт Миддлтон. Тем не менее, принц Гарри всегда поддерживал свою супругу. В 2020 году пара приняла решение отказаться от королевских обязанностей и переехать в США, что стало настоящим поворотным моментом в их жизни.

После переезда Гарри выпустил мемуары под названием "Запасной", в которых откровенно рассказал о своей жизни и отношениях с семьей. Это вызвало новый виток напряженности между ним и родственниками. Однако недавно принц публично предложил своей семье примирение, что стало неожиданным шагом. По слухам, Меган не поддерживает эту идею, что привело к новому напряжению в их отношениях.