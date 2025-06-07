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Пятница 6 июня

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Дочери Жукова пришлось столкнуться с жестокой травлей: Это неизбежно

Дочери Жукова пришлось столкнуться с жестокой травлей: Это неизбежно
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Сергей Жуков приоткрыл завесу тайны в жизни своей дочери Ники, Певец рассказал о том, как наследница сталкивалась с буллингом с самого детства.

На недавней церемонии вручения IV Национальной премии интернет-контента, где артист пришел вместе с дочерью, он поделился своими переживаниями по поводу давления, с которым ей приходилось сталкиваться из-за популярности отца.

Жуков отметил, что быть ребенком знаменитости — это не только привилегия, но и серьезное испытание. "С самого детского сада Ника сталкивалась с буллингом. Это неизбежно для детей известных родителей", — рассказал Сергей, подчеркивая, что его дочь смогла достойно справиться с жуткой травлей.

Несмотря на то, что Ника начинала свою карьеру с участия в клипах отца, она уже добилась значительных успехов. В 16 лет она дебютировала в фильме "Артек. Большое путешествие", где сыграла роль участницы музыкальной группы. Жуков подчеркнул, что никакие материальные ресурсы не могут заменить настоящего таланта и упорства. "Нельзя купить главную роль в фильме или сериале. Это возможно только благодаря собственным усилиям", — отметил он.

Самоуверенность Ники также заслуживает внимания. Девушка призналась, что популярность отца вдохновляет ее на собственные достижения. "Это меня мотивирует развиваться и стремиться к большему. Я хочу продолжать дело своей семьи и делать это с гордостью", — поделилась она.

Семья Жуковых часто оказывается в центре внимания, но не всегда по положительным причинам. В этом году Сергей поздравил сына с 15-летием, опубликовав трогательное послание в социальных сетях. В то же время артист также делился переживаниями о финансовой самостоятельности Ники и о том, как она управляет своими деньгами.

Шоу-бизнес в Telegram

7 июня 2025, 00:14
Сергей Жуков. Фото: Феликс Грозданов
The Voice✓ Надежный источник

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