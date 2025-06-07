Кадышевой пророчат заработок в 50 миллионов за один стадионный концерт

Надежда Кадышева готовится к грандиозному концерту в "Лужниках", который состоится 20 июня.

Ожидается, что событие станет настоящей сенсацией в музыкальной индустрии. Кадышева планирует выступить на одной из самых больших сцен страны.

По данным журналистов, певица может заработать до 50 миллионов рублей за один стадионный концерт. В последние годы Кадышева с ансамблем "Золотое кольцо" уверенно заявили о себе на стадионной арене, где ранее доминировали такие артисты, как Сергей Жуков и Дима Билан.

Концерты Кадышевой становятся настоящими событиями, собирая не только преданных поклонников, но и новую аудиторию, привлеченную модой на ее хиты. В частности, песни "Плывет веночек" и "Течет ручей" стали вирусными в социальных сетях, что значительно увеличило интерес к ее творчеству.

Сейчас Кадышева находится на пике популярности: ее концерты раскупаются мгновенно, а график гастролей становится все более насыщенным. Команда артистки активно работает над расширением гастрольной программы. В этом году билеты на выступления в залах на 4-5 тысяч мест раскупались всего за несколько недель.

Предстоящий концерт в Казани также ожидается с большим ажиотажем. Минимальная стоимость билетов составляет 3200 рублей, и почти весь зал уже продан. Это означает, что выручка может составить около 32 миллионов рублей только с одного концерта.