Голливудской актрисе и режиссеру Холли Берри поступило предложение руки и сердца

Актриса и режиссер еще не сказала "да" своему избраннику

Голливудской актрисе и режиссеру Холли Берри (58 лет) поступило предложение руки и сердца избранника Вана Ханта (55 лет). Об этом режиссер сказала в интервью Today.

Она сказала, что в процессе предложения Хант приземлился на одно колено.

Фаворит Берри дополнил, что ответ "да" на предложение все еще не последовал и оно лишь витает в воздухе.

Свои колебания режиссер связала с минувшими фиаско в амурных делах, поскольку уже была замужем трижды. В нынешнем процессе чета не думает, что без законного союза для подтверждения их чувств им не обойтись.

При этом Холли убеждена, что как раз-таки Ван — тот избранный, за кого она и должна была выскочить замуж.