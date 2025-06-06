Тест: отгадайте фильмы СССР по кадру с куполами храмов и церквей

Киноискусство СССР не только не потеряло своей актуальности после распада страны, но и усилило свои позиции. Сегодня все от мала до велика смотрят и пересматривают советские фильмы. Однако лишь единицы помнят наизусть все шедевры из коллекций "Мосфильма", "Ленфильма", "Киностудии имени Горького", "Киностудии имени Довженко" и прочих крупных площадок. А вы помните комедии, драмы, мелодрамы и прочие работы производства СССР? Тогда пройдите тест и дайте 5 правильных ответов!
Вас ждут 5 кадров с куполами храмов и церквей из советского кино. К каждой картинке — 3 варианта ответа под буквами "A", "B", "C", но правильный только один. Только эталонные знатоки советского кино мастерски справятся с этим тестом! А вы к ним относитесь? Проверьте прямо сейчас!
Вопросы:
1) Этот советский кинофильм называется...
A — Афоня (1975)
B — Любовь и голуби (1984)
C — Ни пуха, ни пера (1973)
2) Этот кадр из знаменитой киноленты СССР...
A — Печки-лавочки (1972)
B — Иван Васильевич меняет профессию (1973)
C — За двумя зайцами (1961)
3) Эта сцена есть в картине...
A — Вечера на хуторе близ Диканьки (1961)
B — Андрей Рублев (1966)
C — Вий (1967)
4) Эти купола сняты в киношедевре СССР...
A — Братья Карамазовы (1968)
B — Старшая сестра (1966)
C — Две сестры (1970)
5) Этот советский фильм называется...
A — Калина красная (1973)
B — Ирония судьбы, или С легким паром (1976)
C — Жестокий романс (1984)
Ответы:
1. A → "Афоня ";
2. B → "Иван Васильевич меняет профессию";
3. C → "Вий";
4. A → "Братья Карамазовы";
5. B → "Ирония судьбы, или С легким паром".
Отгадали все 5 советских кинофильмов — получите оценку 5!
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