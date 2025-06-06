Тест: отгадайте фильмы СССР по кадру с куполами храмов и церквей

Хорошо ли вы знаете фильмы СССР? Сможете без единой ошибки пройти тест и дать 5 правильных ответов? Ни пуха, ни пера!

Киноискусство СССР не только не потеряло своей актуальности после распада страны, но и усилило свои позиции. Сегодня все от мала до велика смотрят и пересматривают советские фильмы. Однако лишь единицы помнят наизусть все шедевры из коллекций "Мосфильма", "Ленфильма", "Киностудии имени Горького", "Киностудии имени Довженко" и прочих крупных площадок. А вы помните комедии, драмы, мелодрамы и прочие работы производства СССР? Тогда пройдите тест и дайте 5 правильных ответов!

Вас ждут 5 кадров с куполами храмов и церквей из советского кино. К каждой картинке — 3 варианта ответа под буквами "A", "B", "C", но правильный только один. Только эталонные знатоки советского кино мастерски справятся с этим тестом! А вы к ним относитесь? Проверьте прямо сейчас!

Вопросы:

1) Этот советский кинофильм называется...

A — Афоня (1975)

B — Любовь и голуби (1984)

C — Ни пуха, ни пера (1973)

2) Этот кадр из знаменитой киноленты СССР...

A — Печки-лавочки (1972)

B — Иван Васильевич меняет профессию (1973)

C — За двумя зайцами (1961)

3) Эта сцена есть в картине...

A — Вечера на хуторе близ Диканьки (1961)

B — Андрей Рублев (1966)

C — Вий (1967)

4) Эти купола сняты в киношедевре СССР...

A — Братья Карамазовы (1968)

B — Старшая сестра (1966)

C — Две сестры (1970)

5) Этот советский фильм называется...

A — Калина красная (1973)

B — Ирония судьбы, или С легким паром (1976)

C — Жестокий романс (1984)

Ответы:

1. A → "Афоня ";

2. B → "Иван Васильевич меняет профессию";

3. C → "Вий";

4. A → "Братья Карамазовы";

5. B → "Ирония судьбы, или С легким паром".

Отгадали все 5 советских кинофильмов — получите оценку 5!