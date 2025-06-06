Певица МакSим впервые за 5 лет выпустила песню

Композиция под названием "И правда" появилась на базовых музыкальных площадках

СМИ распространили 6 июня информацию о том, что поп-певица Марина Максимова, взявшая имя МакSим, впервые за 5 лет выпустила песню. В своем микроблоге исполнительница рассказала, что премьера песни "И правда" прогремела в 00:00 6 июня. Песня появилась на базовых музплощадках. Счетчик "лайков" в "Яндекс. Музыке" показал, что свежую песню уже включили в свои музподборки свыше 800 слушателей.

Имя артистки МакSим получило большую популярность в 2006-м вслед за выпуском музальбома "Трудный возраст". Летом 2021-го артистка примерно 2 месяца пролежала в клинике, 1,5 из которых — в искусственной коме на аппарате ИВЛ.