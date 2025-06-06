Еще одна потеря: навсегда ушел советский певец, актер театра и кино

Появилось сообщение об уходе выдающегося таланта, который проявил свое мастерство перед кинокамерой и на театральной сцене во множестве творческих проектов, которые знали, знают и будут знать не только в Литве, но и в России, Белорусии, Казахстане и в других странах бывшего СССР, а также в странах Запада и США. Сообщается, что ушедший Арвидас Маркаускас завершил земной путь в Вильнюсе, однако о точной причине этого события даже не сообщили.
Советский деятель театра и кино ушел 4 июня и не дожил до своего дня рождения почти 4 месяца — 25 сентября этого года он мог бы отметить свое 74-летие. Об уходе мастера сцены сообщили в Литовском театре оперы и балета, где он также проработал 36 лет — почти 1/2 своей жизни — и сыграл более 30 ролей. Прощание с ушедшим проходило в похоронном доме Вильнюса 2 дня: 5 июня с 15:00 до 21:00 и 6 июня до 12:00.
Самые яркие спектакли (оперные роли) с участием ушедшего Арвидаса Маркаускаса:
1. Евгений Онегин (Онегин – Onegin)
2. Отелло (Яго – Iago)
3. Кармен (Эскамильо – Escamillo)
4. Риголетто (Риголетто – Rigoletto)
5. Набукко (Набукко – Nabucco)
Яркие спектакли (оперные роли) с участием ушедшего:
1. Макбет (Макбет – Macbeth)
2. Травиата (Жермонт – Germont)
3. Трубадур (Граф ди Луна – Count di Luna)
4. Тоска (Скарпиа – Scarpia)
5. Пиленай (Эрдвилис – Erdvilis)
6. Искатели жемчуга (Цурга – Zurga)
7. Вольный стрелок (Куно – Cuno)
8. Богема (Марчелло – Marcello)
9. Веселая вдова (Кромов – Kromow) – 2014-2015
10.Венская кровь (Каглер – Kagler) – 2014-2015
11. Маленькая брусника (Рамбл зе Тандер – Rumble the Thunder) – 2014-2015
12.Дикий охотник (Граф – Count)
13. Сказки Гофмана (Креспель – Crespel и Лютер – Luther)
Еще одна роль в кино:
1. Дон Жуан (Дон Жуан – Don Juan) – 1987
2. Дон Жуан (Мазетто – Mazetto — вокальная партия) – 1987
Ушедшего артиста и певца Арвидаса Маркаускаса отличало от других именно то, что, несмотря на многообразие возможностей для эмиграции (в постсоветские страны, Западную Европу и США), этот гениальный творец всегда оставался верен своей родине Литве, где родился, учился и работал, а главное — горел любимым делом. Исполнителя ролей Онегина, Жермонта и Дона Жуана любили, любят и будут любить не только за блестящий баритон, но и за искренность, щедрость, смелость и мужество, а также доброту и милосердие.