Еще одна потеря: навсегда ушел советский певец, актер театра и кино

Стало известно об уходе талантливого артиста и оперного певца, деятеля театра и кино. Уход этого гения и творца искусства стал невосполнимой потерей для всех постсоветских стран.

Появилось сообщение об уходе выдающегося таланта, который проявил свое мастерство перед кинокамерой и на театральной сцене во множестве творческих проектов, которые знали, знают и будут знать не только в Литве, но и в России, Белорусии, Казахстане и в других странах бывшего СССР, а также в странах Запада и США. Сообщается, что ушедший Арвидас Маркаускас завершил земной путь в Вильнюсе, однако о точной причине этого события даже не сообщили.

Советский деятель театра и кино ушел 4 июня и не дожил до своего дня рождения почти 4 месяца — 25 сентября этого года он мог бы отметить свое 74-летие. Об уходе мастера сцены сообщили в Литовском театре оперы и балета, где он также проработал 36 лет — почти 1/2 своей жизни — и сыграл более 30 ролей. Прощание с ушедшим проходило в похоронном доме Вильнюса 2 дня: 5 июня с 15:00 до 21:00 и 6 июня до 12:00.

Самые яркие спектакли (оперные роли) с участием ушедшего Арвидаса Маркаускаса:

1. Евгений Онегин (Онегин – Onegin)

2. Отелло (Яго – Iago)

3. Кармен (Эскамильо – Escamillo)

4. Риголетто (Риголетто – Rigoletto)

5. Набукко (Набукко – Nabucco)

Яркие спектакли (оперные роли) с участием ушедшего:

1. Макбет (Макбет – Macbeth)

2. Травиата (Жермонт – Germont)

3. Трубадур (Граф ди Луна – Count di Luna)

4. Тоска (Скарпиа – Scarpia)

5. Пиленай (Эрдвилис – Erdvilis)

6. Искатели жемчуга (Цурга – Zurga)

7. Вольный стрелок (Куно – Cuno)

8. Богема (Марчелло – Marcello)

9. Веселая вдова (Кромов – Kromow) – 2014-2015

10.Венская кровь (Каглер – Kagler) – 2014-2015

11. Маленькая брусника (Рамбл зе Тандер – Rumble the Thunder) – 2014-2015

12.Дикий охотник (Граф – Count)

13. Сказки Гофмана (Креспель – Crespel и Лютер – Luther)

Еще одна роль в кино:

1. Дон Жуан (Дон Жуан – Don Juan) – 1987

2. Дон Жуан (Мазетто – Mazetto — вокальная партия) – 1987

Ушедшего артиста и певца Арвидаса Маркаускаса отличало от других именно то, что, несмотря на многообразие возможностей для эмиграции (в постсоветские страны, Западную Европу и США), этот гениальный творец всегда оставался верен своей родине Литве, где родился, учился и работал, а главное — горел любимым делом. Исполнителя ролей Онегина, Жермонта и Дона Жуана любили, любят и будут любить не только за блестящий баритон, но и за искренность, щедрость, смелость и мужество, а также доброту и милосердие.