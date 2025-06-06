Что происходит между SHAMAN и Мизулиной: роковая любовь или чистая выгода?

SHAMAN признался, что максимально удовлетворен совместной жизнью с Мизулиной

Артист SHAMAN и общественный деятель Екатерина Мизулина прекратили скрывать от всех свою роковую любовь и сейчас постоянно выдают фанатам детали своей совместной жизни.

Ярослав Дронов даже не скрывал, что уже перебрался жить к партнерше. В аккаунтах четы регулярно размещаются снимки, на которых они увлечены домашними заботами. Недавно артист выдавал, что оказывает помощь суженой по хозяйству, а точнее, моет тарелки и выбрасывает отходы.

Сейчас же SHAMAN сказал, что его предельно удовлетворяет совместная жизнь с Екатериной, которая, как подчеркнул Дронов, наряжает и украшает себя, а дома пахнет вкусной домашней едой.

Еще блондин подчеркнул, что они стремятся помогать друг другу, так как у обоих сильная эмоциональная нагрузка, и выдавать как деловые, так и сокровенные детали.

Мизулина часто угощает Дронова собственноручно приготовленной едой. Блондинка сказала, что любит готовить сама, так как не фанатеет от меню из доставки.

Из-за дел партнеры часто бывают порознь, но даже в атмосфере экстремально загруженного графика выделяют время для общения и, как подчеркнул Дронов, звонят друг другу сотню раз за день.

Теперь фанаты ждут, когда же Ярослав позовет Катерину под венец. Но пока чета не ускоряется, а SHAMAN только шутит, что это произойдет в субботний день, ведь "играют же свадьбы в субботу". Об этом он узнал из предыдущего опыта.