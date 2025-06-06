Беременность Тодоренко перестала быть тайной: найдены железобетонные доказательства

Люди несут цветы к дому Ефремова Тесты Хирург объявил срок Киркорову Игры Сонник

Топ новостей недели

Еще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артистаЕще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артиста Голос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФГолос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФ ТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героемТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героем Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкойТест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой

Лента новостей

Пятница 6 июня

13:52Проект "Улица. Танцы" стартует на Чистопрудном бульваре 13:51Что происходит между SHAMAN и Мизулиной: роковая любовь или чистая выгода? 13:46Беременность Тодоренко перестала быть тайной: найдены железобетонные доказательства 12:28Рукоприкладства и причиненный вред матери: Шаляпин публично взвыл от боли 12:23В Москве появится еще 20 современных площадок для выгула собак 12:06Тест: угадайте советский фильм по кадру с усатым актером 11:31"Росатом" вывезла очередную партию отработавшего ядерного топлива из хранилища в губе Андреева 11:03Певице Славе потребовалась новая серьезная операция после скандала с хирургом Хайдаровым 10:49Почему нужно 2 раза слушать и только 1 говорить – Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад 06:24Муж срочно увез разбившую лицо о кафельный пол Летучую в больницу 03:37Рассекречен подробный план на случай скоропостишного ухода Кейт Миддлтон 00:09Озвучен баснословный заработок Познера за роль ведущего на свадьбе Деревянко 23:28Салат из овощей доведет до экстаза любого, если добавить это 22:21Комары больше не укусят: вот как избежать атаки кусачих и надоедливых насекомых 21:16Чем заменить мороженое для красоты и здоровья – советы диетолога 20:24Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с врачом 18:57Ушел еще один знаменитый певец: светлая память на Небе и на Земле 16:56Воробьев: в Подмосковье скоро откроют 4 новые поликлиники, еще 3 – до конца года 16:41Гребенщикова* настигло большое горе: известие о кончине от рака стало шоком 16:09Лучший способ определять фазы Луны без календаря – растущая или убывающая 14:50Джанабаева преподнесла Меладзе уникальный десерт собственного приготовления 13:48На Южном речном вокзале пройдет экофестиваль 13:42Господи, спаси: тяжелая болезнь поставила крест на грандиозных планах Филиппа Киркоров 13:24Россия и Мир провожают в последний путь заслуженного артиста РСФСР 13:11Горе: скоропостижно скончался любимый страной актер "Бандитского Петербурга" и "Убойной силы" 13:03Успенская сообщила о беспрецедентной атаке на пропавшего с радаров Киркорова 13:00Проект "Лето в Москве" приглашает на кардиотренировки на свежем воздухе 12:19Благоустройство возле новой станции метро "Университет дружбы народов" закончат к осени 11:53Раскрыт пол ребенка Тимати от его новой молодой любовницы 11:31ВДНХ станет главной праздничной площадкой для выпускников-2025 10:58Где на самом деле находятся Ад и Рай? Омар Хайям сказал об этом еще 1000 лет назад 10:46ТЕСТ: угадайте летний советский фильм по кадру с мороженым 10:43Звезду фильма "Москва слезам не верит" Алентову экстренно госпитализировали в Москве 10:39На Киевском шоссе начались ремонтно-дорожные работы 09:10Почему 1 друг лучше 100? Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад 06:17Сын Булановой отказался от фамилии отца ради карьеры 03:39Перепуганная Маркл пошла на крайние меры из-за критической ситуации 00:24Решившаяся на смелый шаг Дайнеко с треском провалилась: Самые грустные дни 23:13Тест: отгадайте фильмы СССР по кадру с головным убором 22:17Чемпион по одиночеству – манул: пушистый затворник, живущий иначе 21:21Смена королям, императорам и принцессам: названы имена новых звезд эстрады 20:5867-летний Александр Маршал открыл себя заново с 32-летней возлюбленной 20:03В России новый тренд: картонные гробы меняют "последний путь" раз и навсегда 18:37Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса 17:53Корпоративные шахматы от Freedom Finance: новый формат интеллектуального спорта в Казахстане 17:43Первая жена Ефремова отреагировала на данные о связи актера с актрисой Белоусовой 16:24Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с улыбкой 14:44Районы Печатники и Текстильщики свяжет новый пешеходный мост 14:40Еще одна потеря для шоу-бизнеса: ушла знаменитая актриса и певица 13:49Арку южного входа на ВДНХ украсит новый цветочный партер
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Беременность Тодоренко перестала быть тайной: найдены железобетонные доказательства

Беременность Тодоренко перестала быть тайной: найдены железобетонные доказательства
183

Беременность Регины Тодоренко больше не является секретом.

На недавней свадьбе телеведущая появилась в белом облегающем платье, которое подчеркивало ее интересное положение.

В этот момент внимательным светским обозревателям стало очевидно, что Регина ждет третьего ребенка. Еще в финале шоу "Маска" поклонники начали подозревать ее в беременности, однако сама Тодоренко лишь отшучивалась, не желая подтверждать слухи.

С каждым выпуском шоу ее наряды становились все более свободными. Стилисты делали все возможное, чтобы отвлечь внимание от округлившегося живота, используя яркие аксессуары и прически. На фоне этих спекуляций Регина предпочитала сохранять молчание.

Тем не менее, на свадьбе Тодоренко выглядела счастливо, танцуя с невестой и наслаждаясь моментом. Она уже делилась своими мечтами о дочке. Вместе с мужем Владом Топаловым они воспитывают двух сыновей. Регина не скрывает своего желания иметь большую семью и признается, что готова к новым вызовам материнства.

В своем блоге звезда открыто говорит о радостях и трудностях, связанных с ролью матери и жены. Регина признается, что совмещать карьеру и семью — задача не из легких. При этом она всегда честно делится своими переживаниями о том, как сложно иногда справляться с нагрузками. "Я часто чувствовала себя выгоревшей и уставшей", — говорила она.

Шоу-бизнес в Telegram

6 июня 2025, 13:46
Регина Тодоренко. Фото: соцсети
StarHit✓ Надежный источник

По теме

Тодоренко собрала вещи и ушла от загулявшего Топалова: Перешел черту

Отрицающая свою беременность Тодоренко из последних сил прячет округлившийся живот

Что происходит между SHAMAN и Мизулиной: роковая любовь или чистая выгода?

Что происходит между SHAMAN и Мизулиной: роковая любовь или чистая выгода?
SHAMAN признался, что максимально удовлетворен совместной жизнью с Мизулиной Артист SHAMAN и общественный деятель Екатерина Мизулина прекратили скрывать от всех свою роковую любовь и сейчас постоянно выдают фанатам детали своей совместной жизни.

Рукоприкладства и причиненный вред матери: Шаляпин публично взвыл от боли

Рукоприкладства и причиненный вред матери: Шаляпин публично взвыл от боли
Прохор Шаляпин поделился тяжелыми воспоминаниями о своем детстве. Артист рассказал о непростых отношениях с отцом, которые оставили глубокий след в его жизни. Несмотря на свой позитивный имидж и чувство юмора, Прохор пережил много трудностей, связанных с отношениями в семье.

Тест: угадайте советский фильм по кадру с усатым актером

Тест: угадайте советский фильм по кадру с усатым актером
Разве это вы эталонный знаток советского кино? Сможете вспомнить названия всех 5 фильмов с артистами-усачами правильно? Эпохальное наследие СССР не прошло бесследно.

Певице Славе потребовалась новая серьезная операция после скандала с хирургом Хайдаровым

Певице Славе потребовалась новая серьезная операция после скандала с хирургом Хайдаровым
Певица Слава всполошила поклонников известием о проблемах со здоровьем. Звезда сообщила о возможной необходимости операции из-за неприятностей с ушами. На своей странице Слава опубликовала фотографию из медицинского учреждения с не слишком оптимистичной подписью, дополнив пост плачущим эмодзи.

Муж срочно увез разбившую лицо о кафельный пол Летучую в больницу

Муж срочно увез разбившую лицо о кафельный пол Летучую в больницу
Елена Летучая поделилась откровениями о жизни с мужем Юрием Анашенковым. Ведущая вспомнила о трогательных моментах их совместной жизни.

Выбор читателей

04/06СрдВесь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса 04/06СрдТест: отгадайте фильм СССР по кадру с улыбкой 05/06ЧтвУшел еще один знаменитый певец: светлая память на Небе и на Земле 04/06СрдТест: отгадайте фильмы СССР по кадру с головным убором 05/06ЧтвГоре: скоропостижно скончался любимый страной актер "Бандитского Петербурга" и "Убойной силы" 05/06ЧтвТЕСТ: угадайте летний советский фильм по кадру с мороженым