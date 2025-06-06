Беременность Тодоренко перестала быть тайной: найдены железобетонные доказательства

Беременность Регины Тодоренко больше не является секретом.

На недавней свадьбе телеведущая появилась в белом облегающем платье, которое подчеркивало ее интересное положение.

В этот момент внимательным светским обозревателям стало очевидно, что Регина ждет третьего ребенка. Еще в финале шоу "Маска" поклонники начали подозревать ее в беременности, однако сама Тодоренко лишь отшучивалась, не желая подтверждать слухи.

С каждым выпуском шоу ее наряды становились все более свободными. Стилисты делали все возможное, чтобы отвлечь внимание от округлившегося живота, используя яркие аксессуары и прически. На фоне этих спекуляций Регина предпочитала сохранять молчание.

Тем не менее, на свадьбе Тодоренко выглядела счастливо, танцуя с невестой и наслаждаясь моментом. Она уже делилась своими мечтами о дочке. Вместе с мужем Владом Топаловым они воспитывают двух сыновей. Регина не скрывает своего желания иметь большую семью и признается, что готова к новым вызовам материнства.

В своем блоге звезда открыто говорит о радостях и трудностях, связанных с ролью матери и жены. Регина признается, что совмещать карьеру и семью — задача не из легких. При этом она всегда честно делится своими переживаниями о том, как сложно иногда справляться с нагрузками. "Я часто чувствовала себя выгоревшей и уставшей", — говорила она.