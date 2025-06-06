Рукоприкладства и причиненный вред матери: Шаляпин публично взвыл от боли

Прохор Шаляпин поделился тяжелыми воспоминаниями о своем детстве. Артист рассказал о непростых отношениях с отцом, которые оставили глубокий след в его жизни.

Несмотря на свой позитивный имидж и чувство юмора, Прохор пережил много трудностей, связанных с отношениями в семье. Все дело в том, что отец Прохора не был примером для подражания.

С раннего возраста мальчик стал свидетелем рукоприкладства и пьянства. По словам Шаляпина, его детство проходило в постоянном стрессе и страхе из-за непредсказуемого поведения отца. "Когда он приходил домой нетрезвым, это всегда оборачивалось конфликтами", — вспоминает певец. Прохор чувствовал, что отец не любил его и не умел проявлять свои чувства. "Если он и любил, то мне этого никогда не показал", — сообщил взвывший от боли артист.

Ситуация обострилась, когда мать Прохора решила развестись с отцом, который в тот момент находился в тюрьме. "Мне было всего девять лет, и я стал свидетелем того, как он пытался причинить вред маме", — поделился воспоминаниями Шаляпин.

Эти травмы стали для него не только источником боли, но и мотивацией для стремления к лучшей жизни. "Я насмотрелся всего в детстве. Мне не нужна жалость, но эти переживания толкнули меня вперед", — признается артист.

Прохор также отметил, что его отец не ценил своих родителей, что еще больше усугубляло его негативное восприятие отцовской фигуры. "Когда бабушка умерла, он сказал ужасную фразу: "Да вот она там старая“. Это произвело на меня сильное впечатление», — вспомнил певец.

После развода мать Прохора вышла замуж повторно. Хотя артист не распространялся о своем отчиме, он выразил уверенность в том, что теперь его мама счастлива и в безопасности.