Тест: угадайте советский фильм по кадру с усатым актером

Люди несут цветы к дому Ефремова Тесты Хирург объявил срок Киркорову Игры Сонник

Топ новостей недели

Еще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артистаЕще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артиста Голос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФГолос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФ ТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героемТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героем Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкойТест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой

Лента новостей

Пятница 6 июня

12:06Тест: угадайте советский фильм по кадру с усатым актером 11:31"Росатом" вывезла очередную партию отработавшего ядерного топлива из хранилища в губе Андреева 11:03Певице Славе потребовалась новая серьезная операция после скандала с хирургом Хайдаровым 10:49Почему нужно 2 раза слушать и только 1 говорить – Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад 06:24Муж срочно увез разбившую лицо о кафельный пол Летучую в больницу 03:37Рассекречен подробный план на случай скоропостишного ухода Кейт Миддлтон 00:09Озвучен баснословный заработок Познера за роль ведущего на свадьбе Деревянко 23:28Салат из овощей доведет до экстаза любого, если добавить это 22:21Комары больше не укусят: вот как избежать атаки кусачих и надоедливых насекомых 21:16Чем заменить мороженое для красоты и здоровья – советы диетолога 20:24Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с врачом 18:57Ушел еще один знаменитый певец: светлая память на Небе и на Земле 16:56Воробьев: в Подмосковье скоро откроют 4 новые поликлиники, еще 3 – до конца года 16:41Гребенщикова* настигло большое горе: известие о кончине от рака стало шоком 16:09Лучший способ определять фазы Луны без календаря – растущая или убывающая 14:50Джанабаева преподнесла Меладзе уникальный десерт собственного приготовления 13:48На Южном речном вокзале пройдет экофестиваль 13:42Господи, спаси: тяжелая болезнь поставила крест на грандиозных планах Филиппа Киркоров 13:24Россия и Мир провожают в последний путь заслуженного артиста РСФСР 13:11Горе: скоропостижно скончался любимый страной актер "Бандитского Петербурга" и "Убойной силы" 13:03Успенская сообщила о беспрецедентной атаке на пропавшего с радаров Киркорова 13:00Проект "Лето в Москве" приглашает на кардиотренировки на свежем воздухе 12:19Благоустройство возле новой станции метро "Университет дружбы народов" закончат к осени 11:53Раскрыт пол ребенка Тимати от его новой молодой любовницы 11:31ВДНХ станет главной праздничной площадкой для выпускников-2025 10:58Где на самом деле находятся Ад и Рай? Омар Хайям сказал об этом еще 1000 лет назад 10:46ТЕСТ: угадайте летний советский фильм по кадру с мороженым 10:43Звезду фильма "Москва слезам не верит" Алентову экстренно госпитализировали в Москве 10:39На Киевском шоссе начались ремонтно-дорожные работы 09:10Почему 1 друг лучше 100? Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад 06:17Сын Булановой отказался от фамилии отца ради карьеры 03:39Перепуганная Маркл пошла на крайние меры из-за критической ситуации 00:24Решившаяся на смелый шаг Дайнеко с треском провалилась: Самые грустные дни 23:13Тест: отгадайте фильмы СССР по кадру с головным убором 22:17Чемпион по одиночеству – манул: пушистый затворник, живущий иначе 21:21Смена королям, императорам и принцессам: названы имена новых звезд эстрады 20:5867-летний Александр Маршал открыл себя заново с 32-летней возлюбленной 20:03В России новый тренд: картонные гробы меняют "последний путь" раз и навсегда 18:37Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса 17:53Корпоративные шахматы от Freedom Finance: новый формат интеллектуального спорта в Казахстане 17:43Первая жена Ефремова отреагировала на данные о связи актера с актрисой Белоусовой 16:24Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с улыбкой 14:44Районы Печатники и Текстильщики свяжет новый пешеходный мост 14:40Еще одна потеря для шоу-бизнеса: ушла знаменитая актриса и певица 13:49Арку южного входа на ВДНХ украсит новый цветочный партер 13:19В Москве наградили победителей конкурса "Наследие моего района" 13:12Бородина и Сердюков официально поженились: всплыли подробности брачной ночи пары 12:49Выставка о шахматах открывается в подземном музее парка "Зарядье" 12:44Не Питт и не два первых мужа: самых главных мужчин Джоли выдала Бондарчук 12:20В кинопарке "Москино" прошли съемки военной драмы
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест: угадайте советский фильм по кадру с усатым актером

Тест: угадайте советский фильм по кадру с усатым актером
64

Разве это вы эталонный знаток советского кино? Сможете вспомнить названия всех 5 фильмов с артистами-усачами правильно?

Эпохальное наследие СССР не прошло бесследно. Как бы ни пытались обесценить культуру и искусство того великого времени, они живут вечно — не только на экранах, но и в наших сердцах. У каждого человека в России, не считая совсем маленьких детей, есть любимый советский фильм. То же самое касается русскоязычных жителей других стран, которые разбрелись по миру, но все еще любят эпоху СССР всей душой. Современные режиссеры не раз пытались повторить уникальные советские шедевры, но все их попытки обернулись провалом. Так давайте же пройдем тест по фильмам СССР и вернем ту самую эпоху хотя бы в своей памяти.

Вас ждут 5 кадров из советского кино и 5 усатых актеров, к каждому изображению — 3 варианта ответа под буквами "A", "B", "C". Каждый раз выбирайте только 1 из 5 названий фильмов СССР, к которому относится снимок. Только эталонные знатоки советского кино мастерски справятся с этим тестом!

Вопросы:

1) Этот советский фильм называется...

Кадр из фильма

A — Жестокий романс (1984)

B — Ирония судьбы, или С легким паром (1976)

C — Ты — мне, я — тебе (1976)

2) Этот кадр из знаменитого фильма СССР...

Кадр из фильма

A — Это начиналось так (1956)

B — Д'Артаньян и три мушкетера (1979)

C — Три плюс два (1963)

3) Этот усатый актер появляется в фильме...

Кадр из фильма

A —Еще люблю, еще надеюсь (1984)

B — Любовь и голуби (1984)

C — Где находится нофелет? (1987)

4) Эти усы замечены в киношедевре СССР...

Кадр из фильма

A — Мимино (1977)

B — Афоня (1975)

C — Иван Васильевич меняет профессию (1973)

5) Этот советский фильм называется...

Кадр из фильма

A — Операция "Ы" и другие приключения Шурика (1965)

B — Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966)

C — Тихий Дон (1957)

Ответы:

1. A → "Жестокий романс";

2. B → "Д'Артаньян и три мушкетера";

3. C → "Где находится нофелет?";

4. A → "Мимино";

5. B →"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".

Мастерски угадали все 5 кинофильмов — получите оценку 5!

Сделали 1 ошибку или больше — пройдите тест с усатыми актерами еще раз!

Шоу-бизнес в Telegram

6 июня 2025, 12:06
Кадр из фильма "Служебный роман" (1977), киноконцерн Мосфильм
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с мужчиной?

Кадр из фильма
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Кадр из фильма

По теме

Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с бабушкой

Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой

Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с врачом

ТЕСТ: угадайте фильм СССР по кадру с юношей

ТЕСТ: угадайте летний советский фильм по кадру с мороженым

Тест: отгадайте фильмы СССР по кадру с головным убором

Тест: узнайте фильмы СССР по 1 кадру с похоронами

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Певице Славе потребовалась новая серьезная операция после скандала с хирургом Хайдаровым

Певице Славе потребовалась новая серьезная операция после скандала с хирургом Хайдаровым
Певица Слава всполошила поклонников известием о проблемах со здоровьем. Звезда сообщила о возможной необходимости операции из-за неприятностей с ушами. На своей странице Слава опубликовала фотографию из медицинского учреждения с не слишком оптимистичной подписью, дополнив пост плачущим эмодзи.

Муж срочно увез разбившую лицо о кафельный пол Летучую в больницу

Муж срочно увез разбившую лицо о кафельный пол Летучую в больницу
Елена Летучая поделилась откровениями о жизни с мужем Юрием Анашенковым. Ведущая вспомнила о трогательных моментах их совместной жизни.

Рассекречен подробный план на случай скоропостишного ухода Кейт Миддлтон

Рассекречен подробный план на случай скоропостишного ухода Кейт Миддлтон
В прошлом году Кейт Миддлтон шокировала общественность сообщением о своем диагнозе. Эта новость стала настоящим ударом для поклонников королевской семьи и всей Великобритании.

Озвучен баснословный заработок Познера за роль ведущего на свадьбе Деревянко

Озвучен баснословный заработок Познера за роль ведущего на свадьбе Деревянко
Владимир Познер может стать ведущим на свадьбе актера Павла Деревянко. В свой 91 год известный российский телеведущий и журналист продолжает оставаться востребованным.

Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с врачом

Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с врачом
Неужели именно вы в совершенстве помните советские фильмы? Давайте проверим с помощью теста – он супер! Труды кинематографистов СССР не прошли бесследно: каждое новое поколение людей постоянно обращается к советским шедеврам, смотрит их и пересматривает.

Выбор читателей

04/06СрдВесь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса 04/06СрдТест: отгадайте фильм СССР по кадру с улыбкой 05/06ЧтвУшел еще один знаменитый певец: светлая память на Небе и на Земле 04/06СрдТест: отгадайте фильмы СССР по кадру с головным убором 05/06ЧтвГоре: скоропостижно скончался любимый страной актер "Бандитского Петербурга" и "Убойной силы" 05/06ЧтвТЕСТ: угадайте летний советский фильм по кадру с мороженым