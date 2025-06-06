Тест: угадайте советский фильм по кадру с усатым актером

Разве это вы эталонный знаток советского кино? Сможете вспомнить названия всех 5 фильмов с артистами-усачами правильно?

Эпохальное наследие СССР не прошло бесследно. Как бы ни пытались обесценить культуру и искусство того великого времени, они живут вечно — не только на экранах, но и в наших сердцах. У каждого человека в России, не считая совсем маленьких детей, есть любимый советский фильм. То же самое касается русскоязычных жителей других стран, которые разбрелись по миру, но все еще любят эпоху СССР всей душой. Современные режиссеры не раз пытались повторить уникальные советские шедевры, но все их попытки обернулись провалом. Так давайте же пройдем тест по фильмам СССР и вернем ту самую эпоху хотя бы в своей памяти.

Вас ждут 5 кадров из советского кино и 5 усатых актеров, к каждому изображению — 3 варианта ответа под буквами "A", "B", "C". Каждый раз выбирайте только 1 из 5 названий фильмов СССР, к которому относится снимок. Только эталонные знатоки советского кино мастерски справятся с этим тестом!

Вопросы:

1) Этот советский фильм называется...

A — Жестокий романс (1984)

B — Ирония судьбы, или С легким паром (1976)

C — Ты — мне, я — тебе (1976)

2) Этот кадр из знаменитого фильма СССР...

A — Это начиналось так (1956)

B — Д'Артаньян и три мушкетера (1979)

C — Три плюс два (1963)

3) Этот усатый актер появляется в фильме...

A —Еще люблю, еще надеюсь (1984)

B — Любовь и голуби (1984)

C — Где находится нофелет? (1987)

4) Эти усы замечены в киношедевре СССР...

A — Мимино (1977)

B — Афоня (1975)

C — Иван Васильевич меняет профессию (1973)

5) Этот советский фильм называется...

A — Операция "Ы" и другие приключения Шурика (1965)

B — Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966)

C — Тихий Дон (1957)

Ответы:

1. A → "Жестокий романс";

2. B → "Д'Артаньян и три мушкетера";

3. C → "Где находится нофелет?";

4. A → "Мимино";

5. B →"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".

Мастерски угадали все 5 кинофильмов — получите оценку 5!