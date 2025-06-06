Певице Славе потребовалась новая серьезная операция после скандала с хирургом Хайдаровым

Певица Слава всполошила поклонников известием о проблемах со здоровьем. Звезда сообщила о возможной необходимости операции из-за неприятностей с ушами.

На своей странице Слава опубликовала фотографию из медицинского учреждения с не слишком оптимистичной подписью, дополнив пост плачущим эмодзи. В следующей публикации она показала свое грустное лицо в кабинете врача, что добавило тревоги в сердца ее фанатов.

"Ну поехали. Походу снова операция", — написала она.

Стоит отметить, что летом 2023 года Слава также столкнулась с неприятностями, связанными с пластической операцией. Она обвинила хирурга Тимура Хайдарова в некачественном выполнении операции по увеличению груди, отметив, что после вмешательства у нее осталась асимметрия и заметные шрамы.

Певица Любовь Успенская поддержала Славу, рассказав о своих собственных негативные впечатления от работы этого врача. Хайдаров же ответил, что певица не следовала рекомендациям по уходу за шрамами после операции.

В результате конфликта более 50 девушек подписали коллективное письмо против хирурга. Тем не менее, в октябре 2023 года Слава и Хайдаров достигли мирного соглашения и разрешили конфликт. Хирург заявил о готовности примириться с певицей.