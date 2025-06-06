Озвучен баснословный заработок Познера за роль ведущего на свадьбе Деревянко

Владимир Познер может стать ведущим на свадьбе актера Павла Деревянко.

В свой 91 год известный российский телеведущий и журналист продолжает оставаться востребованным. Его гонорар за участие в таком мероприятии составляет внушительные 7 миллионов рублей.

Эта информация была озвучена продюсером Сергеем Дворцовым, который подтвердил, что такая сумма вполне оправдана для легендарной фигуры телевидения. Слухи о том, что Познер будет вести свадьбу, начали циркулировать после того, как его заметили в компании Деревянко в Москве в начале июня.

Многие поклонники и зрители надеются, что телеведущий не просто появится на празднике в качестве гостя, а возьмет на себя роль ведущего. Однако, как подчеркивает Дворцов, учитывая возраст Познера, он вряд ли сможет провести весь банкет. Ожидается, что его участие ограничится 2-3 часами.

Несмотря на возраст, Познер остается одним из самых уважаемых и узнаваемых лиц на российском телевидении. Его многолетний опыт работы в эфире и умение держать аудиторию в напряжении делают его идеальным кандидатом для ведения свадебных торжеств.

Тем не менее, возрастные ограничения могут повлиять на его физическую способность проводить длительные мероприятия. Как отметил Дворцов, подобные гонорары позволяют закрыть глаза на возможные ограничения, связанные с возрастом.

Интересно, что многие артисты и ведущие продолжают работать даже в пожилом возрасте. Например, Лев Валерьянович Лещенко до сих пор активно выступает на сцене и принимает участие в различных мероприятиях.