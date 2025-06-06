Рассекречен подробный план на случай скоропостишного ухода Кейт Миддлтон

В прошлом году Кейт Миддлтон шокировала общественность сообщением о своем диагнозе.

Эта новость стала настоящим ударом для поклонников королевской семьи и всей Великобритании. Однако в январе 2025 года появилась надежда: Кейт объявила о своей ремиссии, что вызвало волну облегчения и радости среди ее сторонников. Тем не менее, за кулисами Букингемского дворца был разработан план действий на случай трагического исхода.

Королевский обозреватель Бертран Декерс в своей предстоящей книге "Кейт — День, когда...", которая выйдет в свет 11 июня 2025 года, раскрывает детали этого плана, получившего название "Операция Рединг-мост".

Это название выбрал сам принц Уильям, и оно имеет особое значение: Рединг — город, где родилась Кейт. Аббревиатура также отсылает к символическому глобусу с крестом, который хранится в лондонском Тауэре. Этот глобус олицетворяет божественное владычество над землей и передается каждому новому монарху в день коронации.

Декерс подчеркивает, что выбор названия "Операция Рединг-мост" можно интерпретировать как "признание в любви" со стороны Уильяма. Это необычное внимание к деталям, присущее ему, контрастирует с его обычно сдержанным образом.

План включал не только организацию государственных мероприятий и прощальных церемоний, но и поддержку членов королевской семьи в этот трудный период. Декерс отмечает, что такие меры призваны помочь сохранить стабильность монархии и обеспечить плавный переход в случае необходимости.