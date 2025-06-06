Муж срочно увез разбившую лицо о кафельный пол Летучую в больницу

Люди несут цветы к дому Ефремова Тесты Хирург объявил срок Киркорову Игры Сонник

Топ новостей недели

Еще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артистаЕще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артиста Голос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФГолос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФ ТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героемТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героем Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкойТест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой

Лента новостей

Пятница 6 июня

06:24Муж срочно увез разбившую лицо о кафельный пол Летучую в больницу 03:37Рассекречен подробный план на случай скоропостишного ухода Кейт Миддлтон 00:09Озвучен баснословный заработок Познера за роль ведущего на свадьбе Деревянко 23:28Салат из овощей доведет до экстаза любого, если добавить это 22:21Комары больше не укусят: вот как избежать атаки кусачих и надоедливых насекомых 21:16Чем заменить мороженое для красоты и здоровья – советы диетолога 20:24Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с врачом 18:57Ушел еще один знаменитый певец: светлая память на Небе и на Земле 16:56Воробьев: в Подмосковье скоро откроют 4 новые поликлиники, еще 3 – до конца года 16:41Гребенщикова* настигло большое горе: известие о кончине от рака стало шоком 16:09Лучший способ определять фазы Луны без календаря – растущая или убывающая 14:50Джанабаева преподнесла Меладзе уникальный десерт собственного приготовления 13:48На Южном речном вокзале пройдет экофестиваль 13:42Господи, спаси: тяжелая болезнь поставила крест на грандиозных планах Филиппа Киркоров 13:24Россия и Мир провожают в последний путь заслуженного артиста РСФСР 13:11Горе: скоропостижно скончался любимый страной актер "Бандитского Петербурга" и "Убойной силы" 13:03Успенская сообщила о беспрецедентной атаке на пропавшего с радаров Киркорова 13:00Проект "Лето в Москве" приглашает на кардиотренировки на свежем воздухе 12:19Благоустройство возле новой станции метро "Университет дружбы народов" закончат к осени 11:53Раскрыт пол ребенка Тимати от его новой молодой любовницы 11:31ВДНХ станет главной праздничной площадкой для выпускников-2025 10:58Где на самом деле находятся Ад и Рай? Омар Хайям сказал об этом еще 1000 лет назад 10:46ТЕСТ: угадайте летний советский фильм по кадру с мороженым 10:43Звезду фильма "Москва слезам не верит" Алентову экстренно госпитализировали в Москве 10:39На Киевском шоссе начались ремонтно-дорожные работы 09:10Почему 1 друг лучше 100? Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад 06:17Сын Булановой отказался от фамилии отца ради карьеры 03:39Перепуганная Маркл пошла на крайние меры из-за критической ситуации 00:24Решившаяся на смелый шаг Дайнеко с треском провалилась: Самые грустные дни 23:13Тест: отгадайте фильмы СССР по кадру с головным убором 22:17Чемпион по одиночеству – манул: пушистый затворник, живущий иначе 21:21Смена королям, императорам и принцессам: названы имена новых звезд эстрады 20:5867-летний Александр Маршал открыл себя заново с 32-летней возлюбленной 20:03В России новый тренд: картонные гробы меняют "последний путь" раз и навсегда 18:37Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса 17:53Корпоративные шахматы от Freedom Finance: новый формат интеллектуального спорта в Казахстане 17:43Первая жена Ефремова отреагировала на данные о связи актера с актрисой Белоусовой 16:24Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с улыбкой 14:44Районы Печатники и Текстильщики свяжет новый пешеходный мост 14:40Еще одна потеря для шоу-бизнеса: ушла знаменитая актриса и певица 13:49Арку южного входа на ВДНХ украсит новый цветочный партер 13:19В Москве наградили победителей конкурса "Наследие моего района" 13:12Бородина и Сердюков официально поженились: всплыли подробности брачной ночи пары 12:49Выставка о шахматах открывается в подземном музее парка "Зарядье" 12:44Не Питт и не два первых мужа: самых главных мужчин Джоли выдала Бондарчук 12:20В кинопарке "Москино" прошли съемки военной драмы 12:11Еще философ Омар Хайям раскрыл основополагающий повод для радости – эта мудрость сквозь века 11:52Вернувшаяся в Россию Бузова влезла в жесткие публичные разборки 10:47Разгневанный Киркоров публично отчитал оступившегося Малахова 10:29Где в Москве можно услышать пение соловья
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Муж срочно увез разбившую лицо о кафельный пол Летучую в больницу

Муж срочно увез разбившую лицо о кафельный пол Летучую в больницу
598

Елена Летучая поделилась откровениями о жизни с мужем Юрием Анашенковым.

Ведущая вспомнила о трогательных моментах их совместной жизни. Работа Летучей в шоу "Ревизорро" нередко ставила ее в опасные ситуации. Она сталкивалась с угрозами и даже падениями, что приводило к серьезным травмам.

В одном из таких случаев, когда Елена упала в обморок и разбила подбородок о кафельный пол, ее муж стал настоящей опорой. Он молча отвез ее в больницу, где медики зашивали рану. В такие моменты она осознала, насколько важна поддержка партнера: "Для меня Юрий — лучший мужчина в мире", — отметила Летучая.

Интересно, что несмотря на все сложности, Юрий никогда не ставил под сомнение карьерные амбиции своей жены. "Многие мужчины в такой ситуации могли бы стукнуть кулаком по столу и сказать: "Хватит!», но не Юра", — сказала Елена. С самого начала их отношений он дал ей понять, что не будет ограничивать ее свободу. "Если тебе нужно работать — работай. Даже если мне придется возить тебя в кресле-каталке по поселку", — сказал он возлюбленной еще до свадьбы.

Летучая также отметила, что благодарна Юрию за его терпение и поддержку. Их брак стал примером того, как важно иметь рядом человека, который готов поддерживать и вдохновлять, даже когда жизнь подбрасывает испытания. Елена уверена, что такие отношения — это результат взаимного уважения и любви.

Шоу-бизнес в Telegram

6 июня 2025, 06:24
Елена Летучая. Фото: соцсети
Журнал "Hello! Russia"✓ Надежный источник

По теме

Звезда "Ревизорро" Летучая пострадала от психолога

Елена Летучая раскрыла все подробности семейной жизни

Елена Александровна Летучая-Анашенкова

Елена Александровна Летучая-Анашенкова ведущая

Рассекречен подробный план на случай скоропостишного ухода Кейт Миддлтон

Рассекречен подробный план на случай скоропостишного ухода Кейт Миддлтон
В прошлом году Кейт Миддлтон шокировала общественность сообщением о своем диагнозе. Эта новость стала настоящим ударом для поклонников королевской семьи и всей Великобритании.

Озвучен баснословный заработок Познера за роль ведущего на свадьбе Деревянко

Озвучен баснословный заработок Познера за роль ведущего на свадьбе Деревянко
Владимир Познер может стать ведущим на свадьбе актера Павла Деревянко. В свой 91 год известный российский телеведущий и журналист продолжает оставаться востребованным.

Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с врачом

Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с врачом
Неужели именно вы в совершенстве помните советские фильмы? Давайте проверим с помощью теста – он супер! Труды кинематографистов СССР не прошли бесследно: каждое новое поколение людей постоянно обращается к советским шедеврам, смотрит их и пересматривает.

Ушел еще один знаменитый певец: светлая память на Небе и на Земле

Ушел еще один знаменитый певец: светлая память на Небе и на Земле
Объявлено об уходе выдающегося вокалиста, музыканта, звезды сцены и певца с безграничным потенциалом, который создавал музыку и жил ей. Уход этой знаменитой иконы панк-рока стал невозвратной потерей для всего музыкального мира. Стало известно об уходе популярной рок-звезды, которая прославилась на музыкальной арене и проявила вокальный талант в создании альбомов и песен, которые слушали, слушают и будут слушать не только в Британии, но и в России.

Гребенщикова* настигло большое горе: известие о кончине от рака стало шоком

Гребенщикова* настигло большое горе: известие о кончине от рака стало шоком
На 72-м году жизни ушел из жизни Анатолий Гуницкий, известный как Джордж – один из основателей легендарной рок-группы "Аквариум". Эта новость потрясла поклонников и коллег музыканта, которые знали его как талантливого автора и исполнителя.

Выбор читателей

04/06СрдВесь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса 04/06СрдТест: отгадайте фильм СССР по кадру с улыбкой 05/06ЧтвУшел еще один знаменитый певец: светлая память на Небе и на Земле 05/06ЧтвГоре: скоропостижно скончался любимый страной актер "Бандитского Петербурга" и "Убойной силы" 04/06СрдТест: отгадайте фильмы СССР по кадру с головным убором 05/06ЧтвТЕСТ: угадайте летний советский фильм по кадру с мороженым