Муж срочно увез разбившую лицо о кафельный пол Летучую в больницу

Елена Летучая поделилась откровениями о жизни с мужем Юрием Анашенковым.

Ведущая вспомнила о трогательных моментах их совместной жизни. Работа Летучей в шоу "Ревизорро" нередко ставила ее в опасные ситуации. Она сталкивалась с угрозами и даже падениями, что приводило к серьезным травмам.

В одном из таких случаев, когда Елена упала в обморок и разбила подбородок о кафельный пол, ее муж стал настоящей опорой. Он молча отвез ее в больницу, где медики зашивали рану. В такие моменты она осознала, насколько важна поддержка партнера: "Для меня Юрий — лучший мужчина в мире", — отметила Летучая.

Интересно, что несмотря на все сложности, Юрий никогда не ставил под сомнение карьерные амбиции своей жены. "Многие мужчины в такой ситуации могли бы стукнуть кулаком по столу и сказать: "Хватит!», но не Юра", — сказала Елена. С самого начала их отношений он дал ей понять, что не будет ограничивать ее свободу. "Если тебе нужно работать — работай. Даже если мне придется возить тебя в кресле-каталке по поселку", — сказал он возлюбленной еще до свадьбы.

Летучая также отметила, что благодарна Юрию за его терпение и поддержку. Их брак стал примером того, как важно иметь рядом человека, который готов поддерживать и вдохновлять, даже когда жизнь подбрасывает испытания. Елена уверена, что такие отношения — это результат взаимного уважения и любви.