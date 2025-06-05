Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с врачом

Неужели именно вы в совершенстве помните советские фильмы? Давайте проверим с помощью теста – он супер!

Труды кинематографистов СССР не прошли бесследно: каждое новое поколение людей постоянно обращается к советским шедеврам, смотрит их и пересматривает. Маленькие и большие, умные и не очень, высокие и низкие, полные и худые — все без исключения любят кино СССР и не готовы променять его на экранные новинки. Нынешние кинорежиссеры не раз пытались повторить то безупречное мастерство своих предшественников, но потерпели сокрушительное фиаско. Давайте прокрутим в памяти фильмы СССР, где есть персонажи-врачи, и пройдем тест, чтобы мысленно вернуться в прошлое.

Вас ждет 4 вопроса, 4 кадра и 4 варианта ответа к каждому из них. На каждом этапе ваша задача — выбрать 1 из 4 названий фильмов СССР, к которому относится снимок. Помните, что максимальное количество правильных ответов — 4. Сможете пройти весь тест без единой ошибки? Только истинные знатоки советского кино идеально справятся с задачей!

Вопросы:

1) Как называется эта кинолента СССР?

А — Неоконченная повесть (1955)

Б — Неоконченный урок (1980)

В — Неоконченная пьеса для механического пианино (1976)

Г — Сельский врач (1951)

2) С какой советской картиной соотносится этот кадр?

А — Отцы и деды (1982)

Б — Дети Дон-Кихота (1966)

В — Разные судьбы (1956)

Г — Вам и не снилось (1980)

3) В каком фильме СССР появляется эта женщина-врач?

А — Будьте моим мужем (1981)

Б — Здравствуйте, доктор! (1974)

В — Джентльмены удачи (1971)

Г — Врача вызывали? (1974)

4) Как называется эта кинолента СССР?

А — Дни хирурга Мишкина (1976)

Б — Каждый день доктора Калинниковой (1973)

В — Прежде всего я врач (1985)

Г — Дорогой мой человек (1958)

Ответы:

1. А → "Неоконченная повесть";

2. Б → "Дети Дон-Кихота";

3. В → "Джентльмены удачи"

4. Г → "Дорогой мой человек"

В совершенстве прошли все 4 этапа — похвалите себя 4 раза!