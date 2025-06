Объявлено об уходе выдающегося вокалиста, музыканта, звезды сцены и певца с безграничным потенциалом, который создавал музыку и жил ей. Уход этой знаменитой иконы панк-рока стал невозвратной потерей для всего музыкального мира.

Стало известно об уходе популярной рок-звезды, которая прославилась на музыкальной арене и проявила вокальный талант в создании альбомов и песен, которые слушали, слушают и будут слушать не только в Британии, но и в России. Сообщается, что ушедший Колин Джервуд, фронтмен британской группы Conflict и альтер-эго русского панка "Горшка", сделал последний вздох в Лондоне после непродолжительной болезни, однако точную причину случившегося даже не сообщили.

Ушедший рок-кумир ушел 2 июня и прожил после своего дня рождения даже меньше 2 месяцев — 6 мая этого года он отмечал свое 63-летие. Ушедший талант сценического искусства родился с музыкальным даром — выпустил с группой 8 студийных альбомов, 11 мини-альбомов, 6 сборников, 8 концертных альбомов. В последнем составе Conflict с ним было еще 3 музыканта, но именно его вокал задавал тон всему музыкальному творчеству коллектива.

Самые популярные песни ушедшего Колина Джервуда:

1. The Ungovernable Force ("Непокоримая сила") — 1986

2. To A Nation of Animal Lovers ("Нация любителей животных") — 1984

3. Mighty and Superior ("Могущественный и превосходящий") — 1985

4. Increase the Pressure ("Увеличьте давление") — 1984

5. The Battle Continues ("Битва продолжается") — 1985

6. This Is The A.L.F. ("Это A.L.F.") — 1983

7. The Final Conflict ("Последний конфликт") — 1996

8. Only Stupid Bastards Help EMI ("Только глупцы помогают EMI") — 1987

Ушедшего вокалиста и даровитого музыканта Колина Джервуда отличало от других именно то, что несмотря на свое богатое музыкальное наследие и врожденный талант, этот алмаз музыкального мира был наиактивнейшим борцом за права животных как на сцене, так и за ее пределами. Исполнителя песен "Непокоримая сила", "Верните все обратно домой", "Панк жив" любили, любят и будут любить не только в образе рокера, но и в роли зоозащитника. Светлая память на Небе и на Земле.