Гребенщикова* настигло большое горе: известие о кончине от рака стало шоком

На 72-м году жизни ушел из жизни Анатолий Гуницкий, известный как Джордж – один из основателей легендарной рок-группы "Аквариум".

Эта новость потрясла поклонников и коллег музыканта, которые знали его как талантливого автора и исполнителя. Также большое горе настигло и Бориса Гребенщикова*, лидера группы и близкого друга Гуницкого.

На днях музыкант поделился в социальных сетях тревожными новостями о состоянии здоровья своего товарища. В своем блоге он призвал всех, кто может, помолиться за Джорджа, отметив, что тот находится в тяжелом состоянии.

5 июня Гребенщиков* опубликовал прощальный пост: "Джордж Гуницкий покинул этот мир", что стало шоком для всех, кто знал и любил этого замечательного человека.

Анатолий Гуницкий долгое время боролся с раком. Музыкант проходил курсы химиотерапии и старался следить за своим здоровьем. В какой-то момент ему удалось замедлить прогрессирование болезни, но, к сожалению, она все же одержала верх. Его уход оставил глубокую рану в сердцах многих людей.

Гуницкий и Гребенщиков* познакомились в школе в Ленинграде, где зародилась их дружба и творческое партнерство. В 1972 году они основали группу "Аквариум", которая впоследствии стала символом российской рок-музыки. Анатолий взял псевдоним Джордж и стал не только ударником, но и автором текстов для многих песен группы. Несмотря на то что он официально покинул коллектив в 1975 году, его влияние на творчество группы оставалось значительным. Многие его тексты вошли в альбомы, включая знаменитый "Треугольник", выпущенный в 1981 году.

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