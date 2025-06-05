Джанабаева преподнесла Меладзе уникальный десерт собственного приготовления

Альбина Джанабаева разместила в социальной сети ролик, на котором предстала идеальной женой с нетривиальным воображением.
Артистка объяснила, что они с детьми испекли для Меладзе уникальный десерт. Она продемонстрировала кондитерское изделие с лицом мужа.
"Мы с детьми решили пошалить", — отметила Альбина, показывая печенье, на котором видно облик ее избранника.
Она помпезно вынесла печенье мужу и спросила у него, кого напоминает изображение на выпечке.
"Меня!" — отреагировал Меладзе и с радостью стал есть печенье, прихлебывая напитком.
Джанабаева ранее объясняла, что осваивает кулинарию стильная. Она продемонстрировала модный костюм с маской, в котором наливает мужу у плиты суп.