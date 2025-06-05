Господи, спаси: тяжелая болезнь поставила крест на грандиозных планах Филиппа Киркоров

Поклонники короля российской эстрады в панике, замешательстве и смятении. Они переживают за здоровье Филиппа Киркорова. Отсутствие достоверных новостей о состоянии 58-летнего Народного артиста пугает еще больше. Остается только молиться за его здоровье...

В начале весны Филипп Киркоров заявил: "Я решил возобновить концертную деятельность аккурат к своему юбилею – 22 мая исполнится 40 лет с тех пор, как я в первые вышел на сцену в Театре Эстрады. Летом поеду по стране с концертами – в планах Сочи, Анапа, Геленджик… Как говорится, лучшее, любимое и только для вас!"

При этом, как пояснял концертный продюсер Сергей Лавров, на черноморском побережье Киркоров часто выступал "на кассу" – сам организовывал свои концерты и получал гонорар только после вычета всех расходов. А это аренда зала, свет, звук, перелет и проживание. В итоге оставшаяся сумма зачастую была мизерной, но Филипп все равно любил те южные выступления.

Ждал он их и в этот раз. Но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает. Ожог второй степени, который он получил в конце апреля на сольнике в Петербурге, оказался серьезным. Пресса стала писать ужасы – якобы у Киркорова диагностировали бурсит (воспаление суставов), частичный некроз (отмирание) кожи и лимфаденопатию (увеличение лимфатических узлов). Мол, наличие у Киркорова сахарного диабета может привести к ухудшению состояния, поэтому месяц он приведет в больнице.

Не будет и дополнительного концерта Киркоров в июне в Петербурге, который директор концертного зала Эмма Лавринович анонсировала во время аншлаговых сольников Филиппа в апреле....

Поклонники короля российской эстрады надеются, что хотя бы к августу он вернется к своему народу. Ведь с 21 по 26 число в Казани состоится "Новая волна", на которой Киркоров всегда блистал, приезжая с десятком чемоданов костюмов. И в этом году был снова заявлен одним из хедлайнеров.