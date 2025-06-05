Горе: скоропостижно скончался любимый страной актер "Бандитского Петербурга" и "Убойной силы"

Люди несут цветы к дому Ефремова Тесты Хирург объявил срок Киркорову Игры Сонник

Топ новостей недели

Еще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артистаЕще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артиста Голос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФГолос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФ ТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героемТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героем Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкойТест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой

Лента новостей

Четверг 5 июня

13:24Россия и Мир провожают в последний путь заслуженного артиста РСФСР 13:11Горе: скоропостижно скончался любимый страной актер "Бандитского Петербурга" и "Убойной силы" 13:03Успенская сообщила о беспрецедентной атаке на пропавшего с радаров Киркорова 13:00Проект "Лето в Москве" приглашает на кардиотренировки на свежем воздухе 12:19Благоустройство возле новой станции метро "Университет дружбы народов" закончат к осени 11:53Раскрыт пол ребенка Тимати от его новой молодой любовницы 11:31ВДНХ станет главной праздничной площадкой для выпускников-2025 10:58Где на самом деле находятся Ад и Рай? Омар Хайям сказал об этом еще 1000 лет назад 10:46ТЕСТ: угадайте летний советский фильм по кадру с мороженым 10:43Звезду фильма "Москва слезам не верит" Алентову экстренно госпитализировали в Москве 10:39На Киевском шоссе начались ремонтно-дорожные работы 09:10Почему 1 друг лучше 100? Омар Хайям ответил на это еще 1000 лет назад 06:17Сын Булановой отказался от фамилии отца ради карьеры 03:39Перепуганная Маркл пошла на крайние меры из-за критической ситуации 00:24Решившаяся на смелый шаг Дайнеко с треском провалилась: Самые грустные дни 23:13Тест: отгадайте фильмы СССР по кадру с головным убором 22:17Чемпион по одиночеству – манул: пушистый затворник, живущий иначе 21:21Смена королям, императорам и принцессам: названы имена новых звезд эстрады 20:5867-летний Александр Маршал открыл себя заново с 32-летней возлюбленной 20:03В России новый тренд: картонные гробы меняют "последний путь" раз и навсегда 18:37Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса 17:53Корпоративные шахматы от Freedom Finance: новый формат интеллектуального спорта в Казахстане 17:43Первая жена Ефремова отреагировала на данные о связи актера с актрисой Белоусовой 16:24Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с улыбкой 14:44Районы Печатники и Текстильщики свяжет новый пешеходный мост 14:40Еще одна потеря для шоу-бизнеса: ушла знаменитая актриса и певица 13:49Арку южного входа на ВДНХ украсит новый цветочный партер 13:19В Москве наградили победителей конкурса "Наследие моего района" 13:12Бородина и Сердюков официально поженились: всплыли подробности брачной ночи пары 12:49Выставка о шахматах открывается в подземном музее парка "Зарядье" 12:44Не Питт и не два первых мужа: самых главных мужчин Джоли выдала Бондарчук 12:20В кинопарке "Москино" прошли съемки военной драмы 12:11Еще философ Омар Хайям раскрыл основополагающий повод для радости – эта мудрость сквозь века 11:52Вернувшаяся в Россию Бузова влезла в жесткие публичные разборки 10:47Разгневанный Киркоров публично отчитал оступившегося Малахова 10:29Где в Москве можно услышать пение соловья 10:18Драма вместо любви: 3 самые несовместимые пары по знаку зодиака 06:39Возмутившая россиян наглой выходкой Дубцова пережила жуткую травлю 03:11Ожидала большего: Меган Маркл оказалась разочарована бедностью принца Гарри 00:23Что грозит организаторам выступлений Аллы Пугачевой в России 00:13Киркорову осталось недолго: хирург объявил срок 23:09Стало известно об уходе популярного артиста из-за рака 4 стадии после 3 лет борьбы 20:52ТЕСТ: угадайте фильм СССР по кадру с юношей 19:24Тридцать три Лены и ни одной Маши: почему родители дают детям одинаковые имена 17:17Ушел из жизни Евгений Дога – автор вальса из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь" 16:13На территории бывшей промзоны Автомоторная откроют Дворец творчества и школу искусств 15:45Звезда "Модного приговора" Рогов открыл каждому самый модный аксессуар этого лета 15:08Вернувшаяся из смертельно опасной экспедиции Боня перестала узнавать родную дочь 14:49Второй чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" стартовал в Москве 14:22Артист из "Технологии" решил судиться на фоне обвинения в краже свыше 100 хитов
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Горе: скоропостижно скончался любимый страной актер "Бандитского Петербурга" и "Убойной силы"

Горе: скоропостижно скончался любимый страной актер "Бандитского Петербурга" и "Убойной силы"
186

"Убойная сила", "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Опера", "Литейный", "Морские дьяволы" – фильмы с участием этого актера смотрели и любили миллионы. Сегодня сердце его остановилось...

"С прискорбием сообщаем: 4 июня 2025 года скоропостижно скончался ведущий артист Константин Шелестун, – говорится на сайте Небольшого драматического театра Петербурга, в труппе которого и состоял актер. – Широкому зрителю он был известен по многочисленным ролям в кино и телефильмах, где часто он играл персонажей второго плана, но делал их настолько подробно и выразительно, что они запоминались не меньше главных".

В траурном известии отмечается, что Константин Шелестун вел педагогическую деятельность, являясь педагогом мастерской Льва Эренбурга в РГИСИ, и выучил несколько поколений актеров, выходя со многими из них на сцену в спектаклях.

О причинах смерти звезды сериалов и сцены пока не сообщается. А место и время прощания будет объявлено дополнительно.

Стоит заметить, что естественная убыль населения нашей страны в минувшем году, по данным Росстата, составила почти 600 тысяч человек, что на 20% превышает уровень предыдущего года. А уровень рождаемости достиг наименьшего значения с 1999-го.

Шоу-бизнес в Telegram

5 июня 2025, 13:11
Фото: Дни.ру
"Небольшой драматический театр"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бокерия, Михалкова, Цой, Малахов и другие звезды прощаются у гроба с Церетели

Фото: Феликс Грозданов
Фото: Феликс Грозданов
Фото: Феликс Грозданов
Фото: Феликс Грозданов

По теме

Умер от рака легких: люди несут цветы к дому Ефремова в центре Москвы

Россия и Мир провожают в последний путь заслуженного артиста РСФСР

Россия и Мир провожают в последний путь заслуженного артиста РСФСР
Ушел из жизни подлинный сын искусства: актер, артист балета, балетмейстер, педагог, театральный деятель. Стало известно об уходе обладателя почетного звания "Заслуженный артист РСФСР", который раскрыл грани таланта в статусах актера, артиста балета, балетмейстера, педагога.

Успенская сообщила о беспрецедентной атаке на пропавшего с радаров Киркорова

Успенская сообщила о беспрецедентной атаке на пропавшего с радаров Киркорова
Появились тревожные новости о Филиппе Киркорове. Певец отключил свой телефон – причина этого шага оказалась довольно неожиданной. Как сообщила пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская, номер Филиппа Бедросовича оказался в открытом доступе из-за беспрецедентных действий хакеров, которые опубликовали его контактные данные в социальных сетях.

Раскрыт пол ребенка Тимати от его новой молодой любовницы

Раскрыт пол ребенка Тимати от его новой молодой любовницы
Стало известно, какого пола будет ребенок Тимати и Валентины Ивановой. Летом рэпер и его новая молодая любовница станут родителями.

ТЕСТ: угадайте летний советский фильм по кадру с мороженым

ТЕСТ: угадайте летний советский фильм по кадру с мороженым
Ежегодно каждый россиянин съедает около четырех килограммов мороженого – примерно 50 стаканчиков массой 80 граммов. Это сладкое лакомство часто появляется в кадрах любимых кинофильмов. Давайте вспомним их вместе! 1.

Звезду фильма "Москва слезам не верит" Алентову экстренно госпитализировали в Москве

Звезду фильма "Москва слезам не верит" Алентову экстренно госпитализировали в Москве
83-летняя Вера Алентова, известная по оскароносному фильму "Москва слезам не верит", была госпитализирована в Москве. 83-летняя Вера Алентова, известная по оскароносному фильму "Москва слезам не верит", была госпитализирована в Москве.

Выбор читателей

04/06СрдВесь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса 04/06СрдТест: отгадайте фильм СССР по кадру с улыбкой 03/06ВтрТЕСТ: угадайте фильм СССР по кадру с юношей 03/06ВтрУмер от рака легких: люди несут цветы к дому Ефремова в центре Москвы 04/06СрдКиркорову осталось недолго: хирург объявил срок 04/06СрдЕще одна потеря для шоу-бизнеса: ушла знаменитая актриса и певица