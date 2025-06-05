"Убойная сила", "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Опера", "Литейный", "Морские дьяволы" – фильмы с участием этого актера смотрели и любили миллионы. Сегодня сердце его остановилось...

"С прискорбием сообщаем: 4 июня 2025 года скоропостижно скончался ведущий артист Константин Шелестун, – говорится на сайте Небольшого драматического театра Петербурга, в труппе которого и состоял актер. – Широкому зрителю он был известен по многочисленным ролям в кино и телефильмах, где часто он играл персонажей второго плана, но делал их настолько подробно и выразительно, что они запоминались не меньше главных".

В траурном известии отмечается, что Константин Шелестун вел педагогическую деятельность, являясь педагогом мастерской Льва Эренбурга в РГИСИ, и выучил несколько поколений актеров, выходя со многими из них на сцену в спектаклях.

О причинах смерти звезды сериалов и сцены пока не сообщается. А место и время прощания будет объявлено дополнительно.

Стоит заметить, что естественная убыль населения нашей страны в минувшем году, по данным Росстата, составила почти 600 тысяч человек, что на 20% превышает уровень предыдущего года. А уровень рождаемости достиг наименьшего значения с 1999-го.