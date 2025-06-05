Успенская сообщила о беспрецедентной атаке на пропавшего с радаров Киркорова

Появились тревожные новости о Филиппе Киркорове. Певец отключил свой телефон – причина этого шага оказалась довольно неожиданной.

Как сообщила пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская, номер Филиппа Бедросовича оказался в открытом доступе из-за беспрецедентных действий хакеров, которые опубликовали его контактные данные в социальных сетях. Эта атака злоумышленников вынудила Киркорова временно прекратить общение, чтобы избежать нежелательных звонков и вмешательства в личную жизнь.

На фоне этой ситуации артист также разбирается с последствиями серьезных проблем со здоровьем. 26 апреля во время концерта в Санкт-Петербурге произошел инцидент с пиротехникой, в результате которого загорелся рукав куртки артиста.

Филипп получил ожог второй степени, а также столкнулся с другими медицинскими осложнениями, такими как бурсит, частичный некроз кожи и лимфаденопатия — увеличение лимфатических узлов.

Пресс-секретарь отметила, что у Киркорова есть сахарный диабет, что значительно усложняет процесс восстановления. Врачи осторожны в своих прогнозах. Они отмечают, что заживление проходит медленнее, чем ожидалось. Близкие исполнителя сообщили, что ему предстоит длительное лечение, и медики планируют оставить его под наблюдением в больнице еще как минимум на месяц.