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Россия и Мир провожают в последний путь заслуженного артиста РСФСР

Россия и Мир провожают в последний путь заслуженного артиста РСФСР

Ушел из жизни подлинный сын искусства: актер, артист балета, балетмейстер, педагог, театральный деятель.

Стало известно об уходе обладателя почетного звания "Заслуженный артист РСФСР", который раскрыл грани таланта в статусах актера, артиста балета, балетмейстера, педагога. В театре и в кино, на сцене и в жизни он обладал неиссякаемой энергией искусства, которую нес в массы вопреки всем трудностям. Даже самый непробиваемый зритель смотрел на него с восхищением, восторгом и ликованием.

Ушедший Валерий Панов (Шульман) родился в Витебске, учился в Москве и Ленинграде, а ушел навсегда в Ашдоде. Сообщается, что это произошло 3 июня, однако причина этого остается тайной. Деятель искусства не дожил до своего дня рождения чуть более 9 месяцев — 12 марта следующего года ему могло бы исполниться 88 лет. Более половины жизни — почти 55 лет — он гордо носил звания заслуженного артиста РСФСР и лауреата государственной премии РСФСР имени Глинки, более полувека жил в эмиграции.

Избранные постановки ушедшего Валерия Матвеевича:

    1. "Горянка" М. М. Кажлаева (Балет Сан-Франциско) — 1976

    2. "Золушка" С. С. Прокофьева (Немецкая опера) — 1977

    3. "Идиот" по Ф. М. Достоевскому на музыку Д. Д. Шостаковича (Немецкая опера) — 1978

    4. "Весна священная" И. Ф. Стравинского (Немецкая опера) — 1978

    5. "Война и мир" по Л. Н. Толстому на музыку П. И. Чайковского (Немецкая опера) — 1980

      Фильмы с участием Валерия Матвеевича:

      1. "Голубая птица" — 1964

      2. "Спящая красавица" — 1964

      3. "Шут" — 1968

      4. "Лебединое озеро" — 1968

      5. "Один из нас "— 1970

      6. "Летучая мышь" — 1986

      Еще избранные постановки из репертуара ушедшего:

      1. "Баллада о любви" — 1959

      2. "Дафнис и Хлоя" — 1960

      3. "Болеро" — 1960

      4. "Страна чудес" — 1967

      5. "Гамлет" — 1970

      Ушедшего творца искусства Панова отличает от других именно то, что сейчас его провожают в последний путь не только всей Россией, но и всем Миром. Только в США он признан почетным гражданином в 8 городах — включая Нью-Йорк и Сан-Франциско. В родных стенах и в далеких странах, на заре карьеры и в лучах славы он напитывался искусством, которое стало для него естественной стихией. Даже самый непробиваемый зритель будет помнить его с уважением, почетом и благоговением.

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      5 июня 2025, 13:24
      Фото: Levi Grossbaum / unsplash.com
      Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

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