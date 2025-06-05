Раскрыт пол ребенка Тимати от его новой молодой любовницы

Стало известно, какого пола будет ребенок Тимати и Валентины Ивановой.

Летом рэпер и его новая молодая любовница станут родителями. Для Тимати это будет уже третий ребенок, а для Валентины — первенец.

Стоит отметить, что сначала модель старалась скрыть свою беременность, но вскоре начала делиться фотографиями с округлившимся животом. Беременность проходит у девушки довольно легко: она активно путешествует и ведет насыщенный образ жизни. Однако некоторые трудности ей все же знакомы.

В своем блоге Валентина делилась переживаниями о бессоннице, отмечая, что даже специальные подушки для беременных не помогают. "Почему еще не придумали матрасы для беременных? Я уверена, они были бы востребованы", — писала она.

Недавно модель была замечена в магазинах, где закупала детские вещи. Она опубликовала фотографию с голубой кофточкой для младенца, тем самым вызвав интерес у своих подписчиков. Однако, по данным женского журнала Клео.ру, голубые распашонки пока не понадобятся.

"Тимур и Валя уже узнали пол малыша — у них будет девочка", — сообщил источник из окружения пары.

У Тимати уже есть двое детей от предыдущих отношений: 11-летняя Алиса, которую ему родила Алена Шишкова, и 5-летний Ратмир от Анастасии Решетовой. С обеими девушками рэпер расстался примерно через год после рождения детей, и ни одну из них он так и не повел в загс.

С Валентиной Ивановой Тимати начал встречаться в 2022 году. Модель быстро нашла общий язык с мамой рэпера, что не всегда удавалось его бывшим возлюбленным. Симона, мама Тимати, считает Валю единственной, кто действительно заботится о ее сыне.