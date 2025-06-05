ТЕСТ: угадайте летний советский фильм по кадру с мороженым

1.
А. "Бриллиантовая рука";
Б. "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные";
В. "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".
2.
А. "Капитан Соври-голова";
Б. "Сто дней после детства";
В. "Старик Хоттабыч".
3.
А. "Место встречи изменить нельзя";
Б. "Завтрак на траве";
В. "Дубравка".
4.
А. "Дикая собака Динго";
Б. "По секрету всему свету";
В. "Тимур и его команда";
5.
А. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика";
Б. "До первой крови";
В. "Каникулы у моря".
6.
А. "Деревенские каникулы";
Б. "Веселое сновидение, или Смех сквозь слезы";
В. "Мужики!.."
7.
А. "Полосатый рейс";
Б. "Пассажир с "Экватора";
В. "Смелого пуля боится".
ОТВЕТЫ
1. А. "Бриллиантовая рука"; 2. В. "Старик Хоттабыч"; 3. А. "Место встречи изменить нельзя"; 4. Б. "По секрету всему свету"; 5. А. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"; 6. В. "Мужики!.."; 7. А. "Полосатый рейс".