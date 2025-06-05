ТЕСТ: угадайте летний советский фильм по кадру с мороженым

Ежегодно каждый россиянин съедает около четырех килограммов мороженого – примерно 50 стаканчиков массой 80 граммов. Это сладкое лакомство часто появляется в кадрах любимых кинофильмов. Давайте вспомним их вместе!

1.

А. "Бриллиантовая рука";

Б. "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные";

В. "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".

2.

А. "Капитан Соври-голова";

Б. "Сто дней после детства";

В. "Старик Хоттабыч".

3.

А. "Место встречи изменить нельзя";

Б. "Завтрак на траве";

В. "Дубравка".

4.

А. "Дикая собака Динго";

Б. "По секрету всему свету";

В. "Тимур и его команда";

5.

А. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика";

Б. "До первой крови";

В. "Каникулы у моря".

6.

А. "Деревенские каникулы";

Б. "Веселое сновидение, или Смех сквозь слезы";

В. "Мужики!.."

7.

А. "Полосатый рейс";

Б. "Пассажир с "Экватора";

В. "Смелого пуля боится".

ОТВЕТЫ

1. А. "Бриллиантовая рука"; 2. В. "Старик Хоттабыч"; 3. А. "Место встречи изменить нельзя"; 4. Б. "По секрету всему свету"; 5. А. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"; 6. В. "Мужики!.."; 7. А. "Полосатый рейс".