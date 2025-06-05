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Четверг 5 июня

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Звезду фильма "Москва слезам не верит" Алентову экстренно госпитализировали в Москве

Звезду фильма "Москва слезам не верит" Алентову экстренно госпитализировали в Москве
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83-летняя Вера Алентова, известная по оскароносному фильму "Москва слезам не верит", была госпитализирована в Москве.

83-летняя Вера Алентова, известная по оскароносному фильму "Москва слезам не верит", была госпитализирована в Москве. Об этом сообщает информационное агентство SHOT. Актриса почувствовала недомогание и дискомфорт в области живота, что и стало причиной обращения к врачам.

После тщательного обследования медики обнаружили новообразование, требующее хирургического вмешательства. Операция прошла успешно, и сейчас Вера Алентова находится под наблюдением врачей. Несмотря на временную утрату трудоспособности, она надеется вернуться на сцену Театра имени Пушкина в конце июня.

Вера Алентова — одна из самых ярких звезд советского и российского кинематографа. Ее роль в фильме "Москва слезам не верит» сделала ее культовой фигурой, а сама картина завоевала любовь зрителей по всему миру.

В то же время, в мире театра и кино продолжают поступать тревожные новости о здоровье других артистов. Так, Светлана Дружинина, известная актриса и режиссер, страдающая онкологией, была экстренно госпитализирована дважды за последний месяц. Причиной ее госпитализаций стали резкие скачки давления, вызванные аномальной жарой в российской столице.

Шоу-бизнес в Telegram

5 июня 2025, 10:43
Вера Алентова. Фото: Феликс Грозданов
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