Решившаяся на смелый шаг Дайнеко с треском провалилась: Самые грустные дни

Певица Виктория Дайнеко поделилась своим смелым опытом вегетарианства.

На презентации своего сольного альбома "JALAGONIA" артистка с улыбкой рассказала о том, как всего за пять дней попыталась отказаться от мяса. Однако этот эксперимент оказался для нее провальным.

Виктория не скрывает, что с детства была настоящей мясоедкой. "Я всегда любила мясные блюда, и отказ от них стал для меня настоящим испытанием", — призналась она.

Эти пять дней, по ее словам, стали "самыми грустными" в ее жизни. Певица отметила, что ей было сложно не только психологически, но и физически. Это состояние она связывает с особенностями своего организма.

Дайнеко объяснила, что у нее четвертая отрицательная группа крови, что делает процесс усвоения железа более сложным. "У людей с другими группами крови этот процесс проходит легче, а мне приходится прикладывать больше усилий, чтобы поддерживать уровень гемоглобина", — добавила она. Из-за этого ей трудно было справиться с недостатком энергии, который возник в результате отказа от мясной пищи.

Кроме того, Виктория страдает непереносимостью глютена, что еще больше ограничивает ее рацион. Певица отметила, что даже если бы она хотела продолжить вегетарианство, ей было бы крайне сложно подобрать подходящие продукты. В итоге знаменитость сделала вывод: ее любовь к мясу слишком велика, чтобы полностью отказаться от него.