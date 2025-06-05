Перепуганная Маркл пошла на крайние меры из-за критической ситуации

Планировалось, что запуск линейки продуктов станет успешным проектом. Однако, несмотря на первоначальные ожидания, случилось то, чего Маркл не ожидала.
Дело в том, что все товары были распроданы всего за 45 минут. Меган осознала, что такой дефицит может вызвать недовольство среди клиентов в критической ситуации. "В начале ощущение дефицита может привлечь внимание, как это бывает с ограниченными выпусками кроссовок. Но я не хочу, чтобы покупатели ждали полгода, чтобы снова попробовать мое варенье. Я хочу, чтобы они могли наслаждаться им в любое время", — отметила перепуганная экс-актриса.
Маркл также поделилась тем, что столкнулась с множеством трудностей в процессе ведения бизнеса. Она упомянула о разногласиях, связанных с выбором названия бренда, а также о критике цен на свои продукты. "Люди видят только конечный результат — яркие упаковки и привлекательные продукты. Но никто не знает о тех усилиях и переживаниях, которые стояли за этим", — добавила она.
Ранее королевский биограф Том Куинн поделился в своей новой книге подробностями о том, как Меган столкнулась с реальностью, которая не соответствовала ее ожиданиям. По информации инсайдеров, актриса надеялась, что принц Гарри будет обеспечивать семью на уровне миллиардера, однако реальность оказалась другой.