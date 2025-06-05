Перепуганная Маркл пошла на крайние меры из-за критической ситуации

Меган Маркл приняла решение закрыть свой бизнес по продаже чая. Предпринимательница пошла на крайние меры для того, чтобы не раздражать покупателей.

Планировалось, что запуск линейки продуктов станет успешным проектом. Однако, несмотря на первоначальные ожидания, случилось то, чего Маркл не ожидала.

Дело в том, что все товары были распроданы всего за 45 минут. Меган осознала, что такой дефицит может вызвать недовольство среди клиентов в критической ситуации. "В начале ощущение дефицита может привлечь внимание, как это бывает с ограниченными выпусками кроссовок. Но я не хочу, чтобы покупатели ждали полгода, чтобы снова попробовать мое варенье. Я хочу, чтобы они могли наслаждаться им в любое время", — отметила перепуганная экс-актриса.

Маркл также поделилась тем, что столкнулась с множеством трудностей в процессе ведения бизнеса. Она упомянула о разногласиях, связанных с выбором названия бренда, а также о критике цен на свои продукты. "Люди видят только конечный результат — яркие упаковки и привлекательные продукты. Но никто не знает о тех усилиях и переживаниях, которые стояли за этим", — добавила она.

Ранее королевский биограф Том Куинн поделился в своей новой книге подробностями о том, как Меган столкнулась с реальностью, которая не соответствовала ее ожиданиям. По информации инсайдеров, актриса надеялась, что принц Гарри будет обеспечивать семью на уровне миллиардера, однако реальность оказалась другой.



