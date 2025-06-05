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Четверг 5 июня

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Сын Булановой отказался от фамилии отца ради карьеры

Сын Булановой отказался от фамилии отца ради карьеры
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Сын известной певицы Татьяны Булановой, который несколько лет назад начал свой путь в музыке, решительно отказался от фамилии своего отца-футболиста Владислава Радимова. Парень стал выступать под фамилией матери.

Никита делает первые шаги в музыкальной карьере. Недавно он выпустил свой дебютный альбом.

В отличие от своей матери, которая прославилась в жанре поп-музыки, он выбрал рэп. Его творчество отличается смелыми текстами и откровенной лексикой, что, по словам Татьяны, является отражением современного молодежного мышления.

"Честно говоря, мне нравится творчество сына", — призналась певица.

Несмотря на то, что рэп не является ее любимым жанром, она высоко оценивает оригинальность и современность текстов Никиты. Татьяна отмечает, что в их семье нет культа знаменитости. Она никогда не давила на сына и не напоминала ему о том, кто его мать. "У нас совершенно обычная семья", — считает Буланова.

Несмотря на использование ненормативной лексики в некоторых композициях, Татьяна относится к этому с пониманием. "Я тоже слышала, но что делать? У меня иногда тоже проскальзывают такие слова", — с улыбкой сообщила артистка. Она считает, что молодежная культура сегодня отличается от той, что была в ее молодости, и это нормально.

Что касается фамилии, то решение Никиты оставить фамилию матери стало его собственным выбором. Татьяна не вмешивалась в этот процесс. При этом она не знает, как на это отреагировал Владислав Радимов. "Я с отцом сына не общаюсь", — призналась она.

Шоу-бизнес в Telegram

5 июня 2025, 06:17
Татьяна Буланова. Кадр: YouTube
MK.ru✓ Надежный источник

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