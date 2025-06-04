Тест: отгадайте фильмы СССР по кадру с головным убором

Люди несут цветы к дому Ефремова Тесты Хирург объявил срок Киркорову Игры Сонник

Топ новостей недели

Еще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артистаЕще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артиста Голос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФГолос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФ ТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героемТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героем Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкойТест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой

Лента новостей

Среда 4 июня

00:24Решившаяся на смелый шаг Дайнеко с треском провалилась: Самые грустные дни 23:13Тест: отгадайте фильмы СССР по кадру с головным убором 22:17Чемпион по одиночеству – манул: пушистый затворник, живущий иначе 21:21Смена королям, императорам и принцессам: названы имена новых звезд эстрады 20:5867-летний Александр Маршал открыл себя заново с 32-летней возлюбленной 20:03В России новый тренд: картонные гробы меняют "последний путь" раз и навсегда 18:37Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса 17:53Корпоративные шахматы от Freedom Finance: новый формат интеллектуального спорта в Казахстане 17:43Первая жена Ефремова отреагировала на данные о связи актера с актрисой Белоусовой 16:24Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с улыбкой 14:44Районы Печатники и Текстильщики свяжет новый пешеходный мост 14:40Еще одна потеря для шоу-бизнеса: ушла знаменитая актриса и певица 13:49Арку южного входа на ВДНХ украсит новый цветочный партер 13:19В Москве наградили победителей конкурса "Наследие моего района" 13:12Бородина и Сердюков официально поженились: всплыли подробности брачной ночи пары 12:49Выставка о шахматах открывается в подземном музее парка "Зарядье" 12:44Не Питт и не два первых мужа: самых главных мужчин Джоли выдала Бондарчук 12:20В кинопарке "Москино" прошли съемки военной драмы 12:11Еще философ Омар Хайям раскрыл основополагающий повод для радости – эта мудрость сквозь века 11:52Вернувшаяся в Россию Бузова влезла в жесткие публичные разборки 10:47Разгневанный Киркоров публично отчитал оступившегося Малахова 10:29Где в Москве можно услышать пение соловья 10:18Драма вместо любви: 3 самые несовместимые пары по знаку зодиака 06:39Возмутившая россиян наглой выходкой Дубцова пережила жуткую травлю 03:11Ожидала большего: Меган Маркл оказалась разочарована бедностью принца Гарри 00:23Что грозит организаторам выступлений Аллы Пугачевой в России 00:13Киркорову осталось недолго: хирург объявил срок 23:09Стало известно об уходе популярного артиста из-за рака 4 стадии после 3 лет борьбы 20:52ТЕСТ: угадайте фильм СССР по кадру с юношей 19:24Тридцать три Лены и ни одной Маши: почему родители дают детям одинаковые имена 17:17Ушел из жизни Евгений Дога – автор вальса из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь" 16:13На территории бывшей промзоны Автомоторная откроют Дворец творчества и школу искусств 15:45Звезда "Модного приговора" Рогов открыл каждому самый модный аксессуар этого лета 15:08Вернувшаяся из смертельно опасной экспедиции Боня перестала узнавать родную дочь 14:49Второй чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" стартовал в Москве 14:22Артист из "Технологии" решил судиться на фоне обвинения в краже свыше 100 хитов 14:21На Северном речном вокзале возобновились открытые концерты 13:41Умер от рака легких: люди несут цветы к дому Ефремова в центре Москвы 12:54Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с морем 12:49Вскрылся роман освободившегося из колонии Ефремова с известной молодой актрисой 11:58Шаляпин загнул баснословную сумму за возвращение в эфир Первого канала 11:18Еще Омар Хайям объяснил, почему нужно брать от жизни все сразу – запомните раз и навсегда 10:52К экстренно госпитализированному Киркорову обратился давний враг 10:19Почему ни одна вещь в мире не стоит жизни – Омар Хайям объяснил это еще 1000 лет назад 10:01Теплый свет и зоны отдыха вдоль тротуаров: как преобразился кластер "Ломоносов" за два года 09:43В Москве отремонтировали жилые дома с иониками на фасадах 09:16В Раменках построят образовательный комплекс с необычным дизайном 06:42Волочкова готовится к пополнению после нашумевшей свадьбы дочери 03:06Ассистентка принца Уильяма: Кейт Миддлтон оконфузилась на публике 00:14Сбросивший 80 килограммов Морозов потратил миллионы ради романа с 18-летней спутницей
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест: отгадайте фильмы СССР по кадру с головным убором

Тест: отгадайте фильмы СССР по кадру с головным убором
245

Идеальное сочетание: шляпы, кепки, шапки, береты и, конечно же, невероятное кино СССР! Без единой ошибки дать 4 ответа на 4 вопроса способны только настоящие знатоки советского киноискусства! А вы справитесь?

Кто-то учится на чужих ошибках, кто-то на своих, а кто-то вообще ничему не учится!

1. Одни уроженцы СССР путают "Шла собака по роялю" и "Пес Барбос и необычный кросс".

2. Другие даже не вспоминают "Дело было в Пенькове".

3. А третьи с легкостью отличают "Не ходите, девки, замуж" от "Карьеры Димы Горина".

Но сейчас каждому пора посмотреть на 4 снимка из 4 чудесных и незыблемых кинокартин СССР и показать 4 максимальных балла. Но готовы ли вы вырваться к победе? Или победа достанется кому-то другому?

Давайте еще раз вспомним и воспроизведем в голове культовые фильмы СССР, ориентируясь на кадры с головным убором. Пройдите тест и выберите для каждого кадра 1 из 4 вариантов ответа: "а", "б", "в", "г". Покажите максимальный балл, прочувствуйте атмосферу, поделитесь тестом со старыми и новыми друзьями!

Вопросы к тесту:

1) Эти персонажи в головных уборах из советской ленты ...

Кадр из фильма СССР

а — Усатый нянь (1977)

б — Джентльмены удачи (1971)

в — Спортлото-82 (1982)

г — Человек с бульвара Капуцинов (1987)

2) Этот снимок с головным убором относится к ленте СССР ...

Кадр из фильма СССР

а — Приключения Буратино (1975)

б — Где находится нофелет? (1987)

в — Неисправимый лгун (1973)

г — Осенний марафон (1979)

3) Этот артист снялся в кепке в киношедевре СССР ...

Кадр из фильма СССР

а — Кин-дза-дза! (1986)

б — Бриллиантовая рука (1968)

в — Калина красная (1973)

г — Двенадцать стульев (1971)

4) Эта кинокартина СССР называется ...

Кадр из фильма СССР

а — Морозко (1964)

б — Королева бензоколонки (1962)

в — Любимая женщина механика Гаврилова (1981)

г — Три плюс два (1963)

Ответы к тесту о фильмах СССР:

1 >> в: "Спортлото-82";

2 >> а: "Приключения Буратино";

3 >> в: "Калина красная";

4 >> а: "Морозко".

До конца прошли тест правильно — это безупречно, продолжайте побеждать еще и еще!

Ответили хотя бы 1 раз ошибочно — это нормально, пересмотрите кино СССР и пройдите тест еще раз!

Шоу-бизнес в Telegram

4 июня 2025, 23:13
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) / Киноконцерн "Мосфильм"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шляпка на все случаи жизни: советы дизайнера по выбору головного убора

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

По теме

[ТЕСТ]: отгадайте советский фильм по мужчине и шляпе – 5 кадров

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Решившаяся на смелый шаг Дайнеко с треском провалилась: Самые грустные дни

Решившаяся на смелый шаг Дайнеко с треском провалилась: Самые грустные дни
Певица Виктория Дайнеко поделилась своим смелым опытом вегетарианства. На презентации своего сольного альбома "JALAGONIA" артистка с улыбкой рассказала о том, как всего за пять дней попыталась отказаться от мяса.

Смена королям, императорам и принцессам: названы имена новых звезд эстрады

Смена королям, императорам и принцессам: названы имена новых звезд эстрады
"Детская Новая волна" – это уникальная возможность для юных вокалистов заявить о вокальном таланте миллионам слушателей. Этот конкурс позволяет погрузиться в творческую атмосферу при взаимодействии со сверстниками и профессионалами сцены. В этом году "Детская Новая волна" состоялась в Москве в 18-й раз.

67-летний Александр Маршал открыл себя заново с 32-летней возлюбленной

67-летний Александр Маршал открыл себя заново с 32-летней возлюбленной
Певец Александр Маршал поделился, как меняется под влиянием Карины Нугаевой, возлюбленной, что моложе его на 36 лет. Ее молодость и красота, несомненно, ощутимы. Однако артист замечает и иные, глубинные перемены в себе: он отметил, что порой ему хочется поворчать, но он останавливает себя, поскольку осознает, что в такие моменты уподобляется воспоминаниям о своих дедушках, отце или матери, когда те ворчали по поводу его поступков.

Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса

Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса
Стало известно об уходе культового актера, режиссера и писателя, который создавал кинофильмы и литературные произведения. Уход этого мастера слова и таланта киноискусства стал невозвратной потерей для всего мира. Появилась информация об уходе талантливого творца, который шел по писательской стезе, проявил актерское и режиссерское мастерство во множестве кинолент и проектов, которые транслировали, транслируют и будут транслировать не только во Франции, но и в России, США, Германии и в других странах мира.

Первая жена Ефремова отреагировала на данные о связи актера с актрисой Белоусовой

Первая жена Ефремова отреагировала на данные о связи актера с актрисой Белоусовой
Имя Михаила Ефремова снова активно обсуждается в прессе. На этот раз внимание привлекли его предполагаемые отношения с актрисой Дарьей Белоусовой. Первая жена Михаила, актриса Елена Гольянова, которая поддерживает контакт с Ефремовым, считает, что их отношения с Белоусовой основаны исключительно на дружеских чувствах.

Выбор читателей

03/06ВтрТест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с морем 03/06ВтрУмер от рака легких: люди несут цветы к дому Ефремова в центре Москвы 04/06СрдКиркорову осталось недолго: хирург объявил срок 03/06ВтрТЕСТ: угадайте фильм СССР по кадру с юношей 03/06ВтрПочему ни одна вещь в мире не стоит жизни – Омар Хайям объяснил это еще 1000 лет назад 04/06СрдЕще одна потеря для шоу-бизнеса: ушла знаменитая актриса и певица