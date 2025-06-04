Тест: отгадайте фильмы СССР по кадру с головным убором

Идеальное сочетание: шляпы, кепки, шапки, береты и, конечно же, невероятное кино СССР! Без единой ошибки дать 4 ответа на 4 вопроса способны только настоящие знатоки советского киноискусства! А вы справитесь?

Кто-то учится на чужих ошибках, кто-то на своих, а кто-то вообще ничему не учится!

1. Одни уроженцы СССР путают "Шла собака по роялю" и "Пес Барбос и необычный кросс".

2. Другие даже не вспоминают "Дело было в Пенькове".

3. А третьи с легкостью отличают "Не ходите, девки, замуж" от "Карьеры Димы Горина".

Но сейчас каждому пора посмотреть на 4 снимка из 4 чудесных и незыблемых кинокартин СССР и показать 4 максимальных балла. Но готовы ли вы вырваться к победе? Или победа достанется кому-то другому?



Давайте еще раз вспомним и воспроизведем в голове культовые фильмы СССР, ориентируясь на кадры с головным убором. Пройдите тест и выберите для каждого кадра 1 из 4 вариантов ответа: "а", "б", "в", "г". Покажите максимальный балл, прочувствуйте атмосферу, поделитесь тестом со старыми и новыми друзьями!

Вопросы к тесту:

1) Эти персонажи в головных уборах из советской ленты ...

а — Усатый нянь (1977)

б — Джентльмены удачи (1971)

в — Спортлото-82 (1982)

г — Человек с бульвара Капуцинов (1987)

2) Этот снимок с головным убором относится к ленте СССР ...

а — Приключения Буратино (1975)

б — Где находится нофелет? (1987)

в — Неисправимый лгун (1973)

г — Осенний марафон (1979)

3) Этот артист снялся в кепке в киношедевре СССР ...

а — Кин-дза-дза! (1986)

б — Бриллиантовая рука (1968)

в — Калина красная (1973)

г — Двенадцать стульев (1971)

4) Эта кинокартина СССР называется ...

а — Морозко (1964)

б — Королева бензоколонки (1962)

в — Любимая женщина механика Гаврилова (1981)

г — Три плюс два (1963)

Ответы к тесту о фильмах СССР:

1 >> в : "Спортлото-82";

2 >> а: "Приключения Буратино";

3 >> в: "Калина красная";

4 >> а: "Морозко".

До конца прошли тест правильно — это безупречно, продолжайте побеждать еще и еще!