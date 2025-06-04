Тест: отгадайте фильмы СССР по кадру с головным убором

Кто-то учится на чужих ошибках, кто-то на своих, а кто-то вообще ничему не учится!
1. Одни уроженцы СССР путают "Шла собака по роялю" и "Пес Барбос и необычный кросс".
2. Другие даже не вспоминают "Дело было в Пенькове".
3. А третьи с легкостью отличают "Не ходите, девки, замуж" от "Карьеры Димы Горина".
Но сейчас каждому пора посмотреть на 4 снимка из 4 чудесных и незыблемых кинокартин СССР и показать 4 максимальных балла. Но готовы ли вы вырваться к победе? Или победа достанется кому-то другому?
Давайте еще раз вспомним и воспроизведем в голове культовые фильмы СССР, ориентируясь на кадры с головным убором. Пройдите тест и выберите для каждого кадра 1 из 4 вариантов ответа: "а", "б", "в", "г". Покажите максимальный балл, прочувствуйте атмосферу, поделитесь тестом со старыми и новыми друзьями!
Вопросы к тесту:
1) Эти персонажи в головных уборах из советской ленты ...
а — Усатый нянь (1977)
б — Джентльмены удачи (1971)
в — Спортлото-82 (1982)
г — Человек с бульвара Капуцинов (1987)
2) Этот снимок с головным убором относится к ленте СССР ...
а — Приключения Буратино (1975)
б — Где находится нофелет? (1987)
в — Неисправимый лгун (1973)
г — Осенний марафон (1979)
3) Этот артист снялся в кепке в киношедевре СССР ...
а — Кин-дза-дза! (1986)
б — Бриллиантовая рука (1968)
в — Калина красная (1973)
г — Двенадцать стульев (1971)
4) Эта кинокартина СССР называется ...
а — Морозко (1964)
б — Королева бензоколонки (1962)
в — Любимая женщина механика Гаврилова (1981)
г — Три плюс два (1963)
Ответы к тесту о фильмах СССР:
1 >> в: "Спортлото-82";
2 >> а: "Приключения Буратино";
3 >> в: "Калина красная";
4 >> а: "Морозко".
До конца прошли тест правильно — это безупречно, продолжайте побеждать еще и еще!
Ответили хотя бы 1 раз ошибочно — это нормально, пересмотрите кино СССР и пройдите тест еще раз!