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Смена королям, императорам и принцессам: названы имена новых звезд эстрады

Смена королям, императорам и принцессам: названы имена новых звезд эстрады
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"Детская Новая волна" – это уникальная возможность для юных вокалистов заявить о вокальном таланте миллионам слушателей. Этот конкурс позволяет погрузиться в творческую атмосферу при взаимодействии со сверстниками и профессионалами сцены.

В этом году "Детская Новая волна" состоялась в Москве в 18-й раз. Ее организатором выступило АНО "Академия популярной музыки" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Госкорпорации Ростех и холдинга "Вертолеты России".

Фото: пресс-служба

В финале принимали участие 12 исполнителей, имена которых были названы по итогам отборочных туров в восьми федеральных округах и полуфинала. А оценивали юных артистов Лев Лещенко, Игорь Крутой, Игорь Матвиенко, Диана Арбенина и Люся Чеботина. Гостями конкурса стали Дима Билан и Сергей Лазарев.

Фото: пресс-служба

Первое место заняла Ева Родькина из Владивостока с песней "Навсегда". Она получила цифровое пианино на 88 клавиш. Обладателем второго места стал Тихон Гунько из Комсомольска-на-Амуре с песней "Один в поле воин". Ему подарили профессиональный студийный микрофон и техническую поддержку звукового оборудования. Третье место разделили две участницы – Любава Соляная из Санкт-Петербурга с песней "Проститься" и Рада Мусина из Уфы с композицией "Музыки осталось мало". Им вручили двухканальный приемник и два специальных микрофона.

Фото: пресс-служба

Кроме того каждому победителю вручили при "Хрустальная волна", а все финалисты конкурса получили памятные дипломы, профессиональные микрофоны и подарочные сертификаты от Академии Игоря Крутого на участие в "Летнем Вайбе".

Фото: пресс-служба

"Спасибо вам огромное, мы получили сегодня колоссальное удовольствие, особенно родители тех детей, кто принимал участие! Поздравляю: у вас талантливые дети, так держать", – заявил народный артист России Лев Лещенко.

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4 июня 2025, 21:21
Фото: пресс-служба
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