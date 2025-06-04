67-летний Александр Маршал открыл себя заново с 32-летней возлюбленной

Люди несут цветы к дому Ефремова Тесты Хирург объявил срок Киркорову Игры Сонник

Топ новостей недели

Еще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артистаЕще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артиста Голос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФГолос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФ ТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героемТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героем Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкойТест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой

Лента новостей

Среда 4 июня

22:17Чемпион по одиночеству – манул: пушистый затворник, живущий иначе 21:21Смена королям, императорам и принцессам: названы имена новых звезд эстрады 20:5867-летний Александр Маршал открыл себя заново с 32-летней возлюбленной 20:03В России новый тренд: картонные гробы меняют "последний путь" раз и навсегда 18:37Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса 17:53Корпоративные шахматы от Freedom Finance: новый формат интеллектуального спорта в Казахстане 17:43Первая жена Ефремова отреагировала на данные о связи актера с актрисой Белоусовой 16:24Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с улыбкой 14:44Районы Печатники и Текстильщики свяжет новый пешеходный мост 14:40Еще одна потеря для шоу-бизнеса: ушла знаменитая актриса и певица 13:49Арку южного входа на ВДНХ украсит новый цветочный партер 13:19В Москве наградили победителей конкурса "Наследие моего района" 13:12Бородина и Сердюков официально поженились: всплыли подробности брачной ночи пары 12:49Выставка о шахматах открывается в подземном музее парка "Зарядье" 12:44Не Питт и не два первых мужа: самых главных мужчин Джоли выдала Бондарчук 12:20В кинопарке "Москино" прошли съемки военной драмы 12:11Еще философ Омар Хайям раскрыл основополагающий повод для радости – эта мудрость сквозь века 11:52Вернувшаяся в Россию Бузова влезла в жесткие публичные разборки 10:47Разгневанный Киркоров публично отчитал оступившегося Малахова 10:29Где в Москве можно услышать пение соловья 10:18Драма вместо любви: 3 самые несовместимые пары по знаку зодиака 06:39Возмутившая россиян наглой выходкой Дубцова пережила жуткую травлю 03:11Ожидала большего: Меган Маркл оказалась разочарована бедностью принца Гарри 00:23Что грозит организаторам выступлений Аллы Пугачевой в России 00:13Киркорову осталось недолго: хирург объявил срок 23:09Стало известно об уходе популярного артиста из-за рака 4 стадии после 3 лет борьбы 20:52ТЕСТ: угадайте фильм СССР по кадру с юношей 19:24Тридцать три Лены и ни одной Маши: почему родители дают детям одинаковые имена 17:17Ушел из жизни Евгений Дога – автор вальса из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь" 16:13На территории бывшей промзоны Автомоторная откроют Дворец творчества и школу искусств 15:45Звезда "Модного приговора" Рогов открыл каждому самый модный аксессуар этого лета 15:08Вернувшаяся из смертельно опасной экспедиции Боня перестала узнавать родную дочь 14:49Второй чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" стартовал в Москве 14:22Артист из "Технологии" решил судиться на фоне обвинения в краже свыше 100 хитов 14:21На Северном речном вокзале возобновились открытые концерты 13:41Умер от рака легких: люди несут цветы к дому Ефремова в центре Москвы 12:54Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с морем 12:49Вскрылся роман освободившегося из колонии Ефремова с известной молодой актрисой 11:58Шаляпин загнул баснословную сумму за возвращение в эфир Первого канала 11:18Еще Омар Хайям объяснил, почему нужно брать от жизни все сразу – запомните раз и навсегда 10:52К экстренно госпитализированному Киркорову обратился давний враг 10:19Почему ни одна вещь в мире не стоит жизни – Омар Хайям объяснил это еще 1000 лет назад 10:01Теплый свет и зоны отдыха вдоль тротуаров: как преобразился кластер "Ломоносов" за два года 09:43В Москве отремонтировали жилые дома с иониками на фасадах 09:16В Раменках построят образовательный комплекс с необычным дизайном 06:42Волочкова готовится к пополнению после нашумевшей свадьбы дочери 03:06Ассистентка принца Уильяма: Кейт Миддлтон оконфузилась на публике 00:14Сбросивший 80 килограммов Морозов потратил миллионы ради романа с 18-летней спутницей 21:46Никогда такого не было, и вот опять! На побережьях обнаружены покрытые пластиком камни 20:52Одна польза и никакой химии: лучший салат всех времен и народов – готовим за 10 минут
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

67-летний Александр Маршал открыл себя заново с 32-летней возлюбленной

67-летний Александр Маршал открыл себя заново с 32-летней возлюбленной
409

Певец Александр Маршал поделился, как меняется под влиянием Карины Нугаевой, возлюбленной, что моложе его на 36 лет. Ее молодость и красота, несомненно, ощутимы.

Однако артист замечает и иные, глубинные перемены в себе: он отметил, что порой ему хочется поворчать, но он останавливает себя, поскольку осознает, что в такие моменты уподобляется воспоминаниям о своих дедушках, отце или матери, когда те ворчали по поводу его поступков. Таким образом, она помогает ему действовать без привычного недовольства, что становится особым уроком на его 68 году жизни.

По словам Маршала, возраст в их отношениях совершенно не играет роли. Он подчеркнул, что если нет любви, то ничего не получится, и главное — это любить друг друга. Маршал убежден: их чувства не зависят от числа лет, существуют без каких-либо внешних препятствий. Их союз укрепляется. Пара задумывается о совместных детях, хотя пока не хочет подробно говорить об этих планах. Их пример становится дополнительным подтверждением того, что настоящие чувства способны преодолевать любые условности, что демонстрирует их уникальная история в 8 лет совместной жизни.

Ранее 51-летний Александр Морозов высказался о романе с 18-летней избранницей.

Шоу-бизнес в Telegram

4 июня 2025, 20:58
Кадр из видео @pesnyagoda
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Маршал встал на колени перед Винокуром

Надежда Бабкина и Владимир Винокур
Лайма Вайкуле и Владимир Винокур
Владимир Винокур
Иосиф Кобзон и Владимир Винокур
Николай Басков
Николай Басков
Александр Маршал
Владимир Винокур
Стас Михайлов и Николай Басков
Владимир Винокур

По теме

Александр Маршал поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Маршал не смог проводить родных людей в последний путь

Смена королям, императорам и принцессам: названы имена новых звезд эстрады

Смена королям, императорам и принцессам: названы имена новых звезд эстрады
"Детская Новая волна" – это уникальная возможность для юных вокалистов заявить о вокальном таланте миллионам слушателей. Этот конкурс позволяет погрузиться в творческую атмосферу при взаимодействии со сверстниками и профессионалами сцены. В этом году "Детская Новая волна" состоялась в Москве в 18-й раз.

Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса

Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса
Стало известно об уходе культового актера, режиссера и писателя, который создавал кинофильмы и литературные произведения. Уход этого мастера слова и таланта киноискусства стал невозвратной потерей для всего мира. Появилась информация об уходе талантливого творца, который шел по писательской стезе, проявил актерское и режиссерское мастерство во множестве кинолент и проектов, которые транслировали, транслируют и будут транслировать не только во Франции, но и в России, США, Германии и в других странах мира.

Первая жена Ефремова отреагировала на данные о связи актера с актрисой Белоусовой

Первая жена Ефремова отреагировала на данные о связи актера с актрисой Белоусовой
Имя Михаила Ефремова снова активно обсуждается в прессе. На этот раз внимание привлекли его предполагаемые отношения с актрисой Дарьей Белоусовой. Первая жена Михаила, актриса Елена Гольянова, которая поддерживает контакт с Ефремовым, считает, что их отношения с Белоусовой основаны исключительно на дружеских чувствах.

Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с улыбкой

Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с улыбкой
Пришло время испытать себя на прочность. Набрать 7/7 сможет далеко не каждый. А вы в их числе? Шурик не зря говорил: "Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить — еще лучше!" Ведь еще хорошо разгадывать самые лучшие тесты от команды "Дни.

Еще одна потеря для шоу-бизнеса: ушла знаменитая актриса и певица

Еще одна потеря для шоу-бизнеса: ушла знаменитая актриса и певица
Стало известно об уходе популярной певицы и актрисы, которая выступала в мюзиклах и кинофильмах. Уход этой мастерицы голоса и души сцены стал невозвратной потерей для шоу-бизнеса. Объявлено об уходе знаменитой творческой личности, которая прославилась на актерском поприще и проявила голосовой дар во множестве кинофильмов и постановок, которыми наслаждались, наслаждаются и будут наслаждаться не только во Франции, но и в России.

Выбор читателей

03/06ВтрТест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с морем 03/06ВтрУмер от рака легких: люди несут цветы к дому Ефремова в центре Москвы 04/06СрдКиркорову осталось недолго: хирург объявил срок 03/06ВтрТЕСТ: угадайте фильм СССР по кадру с юношей 03/06ВтрПочему ни одна вещь в мире не стоит жизни – Омар Хайям объяснил это еще 1000 лет назад 04/06СрдЕще одна потеря для шоу-бизнеса: ушла знаменитая актриса и певица