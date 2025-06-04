67-летний Александр Маршал открыл себя заново с 32-летней возлюбленной

Певец Александр Маршал поделился, как меняется под влиянием Карины Нугаевой, возлюбленной, что моложе его на 36 лет. Ее молодость и красота, несомненно, ощутимы.

Однако артист замечает и иные, глубинные перемены в себе: он отметил, что порой ему хочется поворчать, но он останавливает себя, поскольку осознает, что в такие моменты уподобляется воспоминаниям о своих дедушках, отце или матери, когда те ворчали по поводу его поступков. Таким образом, она помогает ему действовать без привычного недовольства, что становится особым уроком на его 68 году жизни.

По словам Маршала, возраст в их отношениях совершенно не играет роли. Он подчеркнул, что если нет любви, то ничего не получится, и главное — это любить друг друга. Маршал убежден: их чувства не зависят от числа лет, существуют без каких-либо внешних препятствий. Их союз укрепляется. Пара задумывается о совместных детях, хотя пока не хочет подробно говорить об этих планах. Их пример становится дополнительным подтверждением того, что настоящие чувства способны преодолевать любые условности, что демонстрирует их уникальная история в 8 лет совместной жизни.

Ранее 51-летний Александр Морозов высказался о романе с 18-летней избранницей.