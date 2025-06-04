Первая жена Ефремова отреагировала на данные о связи актера с актрисой Белоусовой

Имя Михаила Ефремова снова активно обсуждается в прессе. На этот раз внимание привлекли его предполагаемые отношения с актрисой Дарьей Белоусовой.

Первая жена Михаила, актриса Елена Гольянова, которая поддерживает контакт с Ефремовым, считает, что их отношения с Белоусовой основаны исключительно на дружеских чувствах. Она отметила, что не верит в слухи о романе, подчеркивая, что в возрасте 61 года подобные интрижки маловероятны. По ее мнению, свидания в колонии могли быть просто проявлением человеческой поддержки.

"Просто по-человечески могли приехать какие-то друзья. Я бы приехала, если бы набралась смелости", — сказала она.

Елена также вспомнила о том, как сама посещала своего брата в колонии, и для нее подобные встречи не кажутся чем-то необычным. Она отметила, что Ефремов всегда тепло отзывался о своей супруге Софье Кругликовой. Вспоминая случай из их встречи в баре перед арестом, Гольянова отметила, что Михаил намеревался вернуться к жене.

Слухи о связи между Ефремовым и Белоусовой начали циркулировать еще в 2020 году, когда актер провел время у нее после рокового ДТП. Несмотря на это, Гольянова считает, что связь между артистами не имеет романтического подтекста.

Напомним, что слухи о возможном романе Ефремова возникли также из-за того, что Белоусова приезжала к актеру в колонию и проводила с ним длительные свидания. Однако Гольянова подчеркивает, что это может быть обычная дружеская поддержка, а не что-то большее. "Ничего он, конечно, не говорил", — добавила она.