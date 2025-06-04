Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса

Люди несут цветы к дому Ефремова Тесты Хирург объявил срок Киркорову Игры Сонник

Топ новостей недели

Еще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артистаЕще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артиста Голос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФГолос эпохи: в Корее почтили память ушедшей народной артистки РФ ТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героемТЕСТ: узнай любимый советский фильм по кадру с главным героем Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкойТест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой

Лента новостей

Среда 4 июня

20:03В России новый тренд: картонные гробы меняют "последний путь" раз и навсегда 18:37Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса 17:53Корпоративные шахматы от Freedom Finance: новый формат интеллектуального спорта в Казахстане 17:43Первая жена Ефремова отреагировала на данные о связи актера с актрисой Белоусовой 16:24Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с улыбкой 14:44Районы Печатники и Текстильщики свяжет новый пешеходный мост 14:40Еще одна потеря для шоу-бизнеса: ушла знаменитая актриса и певица 13:49Арку южного входа на ВДНХ украсит новый цветочный партер 13:19В Москве наградили победителей конкурса "Наследие моего района" 13:12Бородина и Сердюков официально поженились: всплыли подробности брачной ночи пары 12:49Выставка о шахматах открывается в подземном музее парка "Зарядье" 12:44Не Питт и не два первых мужа: самых главных мужчин Джоли выдала Бондарчук 12:20В кинопарке "Москино" прошли съемки военной драмы 12:11Еще философ Омар Хайям раскрыл основополагающий повод для радости – эта мудрость сквозь века 11:52Вернувшаяся в Россию Бузова влезла в жесткие публичные разборки 10:47Разгневанный Киркоров публично отчитал оступившегося Малахова 10:29Где в Москве можно услышать пение соловья 10:18Драма вместо любви: 3 самые несовместимые пары по знаку зодиака 06:39Возмутившая россиян наглой выходкой Дубцова пережила жуткую травлю 03:11Ожидала большего: Меган Маркл оказалась разочарована бедностью принца Гарри 00:23Что грозит организаторам выступлений Аллы Пугачевой в России 00:13Киркорову осталось недолго: хирург объявил срок 23:09Стало известно об уходе популярного артиста из-за рака 4 стадии после 3 лет борьбы 20:52ТЕСТ: угадайте фильм СССР по кадру с юношей 19:24Тридцать три Лены и ни одной Маши: почему родители дают детям одинаковые имена 17:17Ушел из жизни Евгений Дога – автор вальса из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь" 16:13На территории бывшей промзоны Автомоторная откроют Дворец творчества и школу искусств 15:45Звезда "Модного приговора" Рогов открыл каждому самый модный аксессуар этого лета 15:08Вернувшаяся из смертельно опасной экспедиции Боня перестала узнавать родную дочь 14:49Второй чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" стартовал в Москве 14:22Артист из "Технологии" решил судиться на фоне обвинения в краже свыше 100 хитов 14:21На Северном речном вокзале возобновились открытые концерты 13:41Умер от рака легких: люди несут цветы к дому Ефремова в центре Москвы 12:54Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с морем 12:49Вскрылся роман освободившегося из колонии Ефремова с известной молодой актрисой 11:58Шаляпин загнул баснословную сумму за возвращение в эфир Первого канала 11:18Еще Омар Хайям объяснил, почему нужно брать от жизни все сразу – запомните раз и навсегда 10:52К экстренно госпитализированному Киркорову обратился давний враг 10:19Почему ни одна вещь в мире не стоит жизни – Омар Хайям объяснил это еще 1000 лет назад 10:01Теплый свет и зоны отдыха вдоль тротуаров: как преобразился кластер "Ломоносов" за два года 09:43В Москве отремонтировали жилые дома с иониками на фасадах 09:16В Раменках построят образовательный комплекс с необычным дизайном 06:42Волочкова готовится к пополнению после нашумевшей свадьбы дочери 03:06Ассистентка принца Уильяма: Кейт Миддлтон оконфузилась на публике 00:14Сбросивший 80 килограммов Морозов потратил миллионы ради романа с 18-летней спутницей 21:46Никогда такого не было, и вот опять! На побережьях обнаружены покрытые пластиком камни 20:52Одна польза и никакой химии: лучший салат всех времен и народов – готовим за 10 минут 20:50Воробьев: в Подмосковье до конца года благоустроят более 130 общественных пространства 19:59Погасла еще одна звезда. Не стало известной певицы и автора песен 17:21Новый рекорд Леди Гаги зафиксировали в Книге рекордов Гиннеса
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса

Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса
442

Стало известно об уходе культового актера, режиссера и писателя, который создавал кинофильмы и литературные произведения. Уход этого мастера слова и таланта киноискусства стал невозвратной потерей для всего мира.

Появилась информация об уходе талантливого творца, который шел по писательской стезе, проявил актерское и режиссерское мастерство во множестве кинолент и проектов, которые транслировали, транслируют и будут транслировать не только во Франции, но и в России, США, Германии и в других странах мира. Сообщается, что ушедший Филипп Лабро завершил земной путь в Париже после продолжительной болезни, однако о точной причине этого даже не проинформировали.

Киноталант ушел 4 июня и не дожил до своего дня рождения всего 84 дня — 27 августа этого года он мог бы отметить свое 89-летие. Он написал более 20 книг и снял 7 полнометражных фильмов. При этом ушедший мастак кино и литературы родился с даром поэта-песенника — написал более 20 песен для более чем 10 артистов, но всегда сам выделялся на их фоне.

Самые яркие режиссерские работы с участием ушедшего Филиппа Лабро:

1. Наследник (L’Heritier) – 1973

2. Шарп (L’Alpagueur) – 1976

3. Охота (La Traque) – 1975

4. Саван не имеет карманов (Un linceul n’a pas de poches) – 1994

Яркие работы ушедшего в литературе и на радио:

1. Студент (L’Etudiant) – 1986 (роман)

2. Птицы счастья (Les Culs-de-jatte de l’amour) – 1972 (роман)

3. Европа 1 (Europe 1) – (радиопередачи)

4. Франция 2 (France 2) – (телепроекты)

Еще несколько работ и выступлений:

1. Игра случая (Le Hasard et la Violence) – 1974 (режиссер)

2. Вся мировая наличность (Tout l’or du monde) – 1961 (режиссер-документалист)

3. Человек из Туниса (Le Pacha) – 1968 (актер)

4. Маленький поцелуй (Le Petit Baiser) – 1967 (актер)

Ушедшего актера, режиссера и писателя Филиппа Лабро отличало от других именно то, что, несмотря на многообразие творческих сфер и занятий (актерство, режиссура, писательство, песни), этот гражданин мира всегда оставался яркой индивидуальностью, которую было четко заметно как в работе, так и в жизни. Создателя произведений "Наследник", "Птица счастья", "Маленький поцелуй" любили, любят и будут любить не только в мировом сообществе, но и в кругу родных, поклонников, коллег, учеников и в других коллективах. Еще один талант взмыл в небеса.

Шоу-бизнес в Telegram

4 июня 2025, 18:37
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Еще одна потеря для шоу-бизнеса: ушла знаменитая актриса и певица

Еще одна потеря для человечества: объявлено об уходе известного артиста

Первая жена Ефремова отреагировала на данные о связи актера с актрисой Белоусовой

Первая жена Ефремова отреагировала на данные о связи актера с актрисой Белоусовой
Имя Михаила Ефремова снова активно обсуждается в прессе. На этот раз внимание привлекли его предполагаемые отношения с актрисой Дарьей Белоусовой. Первая жена Михаила, актриса Елена Гольянова, которая поддерживает контакт с Ефремовым, считает, что их отношения с Белоусовой основаны исключительно на дружеских чувствах.

Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с улыбкой

Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с улыбкой
Пришло время испытать себя на прочность. Набрать 7/7 сможет далеко не каждый. А вы в их числе? Шурик не зря говорил: "Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить — еще лучше!" Ведь еще хорошо разгадывать самые лучшие тесты от команды "Дни.

Еще одна потеря для шоу-бизнеса: ушла знаменитая актриса и певица

Еще одна потеря для шоу-бизнеса: ушла знаменитая актриса и певица
Стало известно об уходе популярной певицы и актрисы, которая выступала в мюзиклах и кинофильмах. Уход этой мастерицы голоса и души сцены стал невозвратной потерей для шоу-бизнеса. Объявлено об уходе знаменитой творческой личности, которая прославилась на актерском поприще и проявила голосовой дар во множестве кинофильмов и постановок, которыми наслаждались, наслаждаются и будут наслаждаться не только во Франции, но и в России.

Бородина и Сердюков официально поженились: всплыли подробности брачной ночи пары

Бородина и Сердюков официально поженились: всплыли подробности брачной ночи пары
Ксения Бородина и Николай Сердюков официально стали супругами. Они узаконили свои отношения в уютной обстановке, несмотря на ярую критику со стороны злых языков. В этот день пара решила провести тайную церемонию в одном из самых престижных мест — Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе.

Не Питт и не два первых мужа: самых главных мужчин Джоли выдала Бондарчук

Не Питт и не два первых мужа: самых главных мужчин Джоли выдала Бондарчук
Недавняя публикация Светланы Бондарчук в ее Telegram-канале пролила свет на, казалось бы, хорошо изученное лицо Анджелины Джоли. В то время как мир привык видеть в ней воплощение независимости и силы, Бондарчук, подобно древнему мудрецу, указывает на неочевидную истину: именно мужчины формировали характер этой звезды. Сегодня, когда одной из самых известных актрис современности, Анджелине Джоли, исполняется 50 лет, мы вспоминаем ее как роковую женщину, филантропа и талантливую исполнительницу.

Выбор читателей

03/06ВтрТест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с морем 03/06ВтрУмер от рака легких: люди несут цветы к дому Ефремова в центре Москвы 04/06СрдКиркорову осталось недолго: хирург объявил срок 03/06ВтрТЕСТ: угадайте фильм СССР по кадру с юношей 02/06ПндНикогда такого не было, и вот опять! На побережьях обнаружены покрытые пластиком камни 03/06ВтрПочему ни одна вещь в мире не стоит жизни – Омар Хайям объяснил это еще 1000 лет назад