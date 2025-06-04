Весь мир прощается с культовым актером, режиссером и писателем – еще один талант взмыл в небеса

Стало известно об уходе культового актера, режиссера и писателя, который создавал кинофильмы и литературные произведения. Уход этого мастера слова и таланта киноискусства стал невозвратной потерей для всего мира.

Появилась информация об уходе талантливого творца, который шел по писательской стезе, проявил актерское и режиссерское мастерство во множестве кинолент и проектов, которые транслировали, транслируют и будут транслировать не только во Франции, но и в России, США, Германии и в других странах мира. Сообщается, что ушедший Филипп Лабро завершил земной путь в Париже после продолжительной болезни, однако о точной причине этого даже не проинформировали.

Киноталант ушел 4 июня и не дожил до своего дня рождения всего 84 дня — 27 августа этого года он мог бы отметить свое 89-летие. Он написал более 20 книг и снял 7 полнометражных фильмов. При этом ушедший мастак кино и литературы родился с даром поэта-песенника — написал более 20 песен для более чем 10 артистов, но всегда сам выделялся на их фоне.

Самые яркие режиссерские работы с участием ушедшего Филиппа Лабро:

1. Наследник (L’Heritier) – 1973

2. Шарп (L’Alpagueur) – 1976

3. Охота (La Traque) – 1975

4. Саван не имеет карманов (Un linceul n’a pas de poches) – 1994

Яркие работы ушедшего в литературе и на радио:

1. Студент (L’Etudiant) – 1986 (роман)

2. Птицы счастья (Les Culs-de-jatte de l’amour) – 1972 (роман)

3. Европа 1 (Europe 1) – (радиопередачи)

4. Франция 2 (France 2) – (телепроекты)

Еще несколько работ и выступлений:

1. Игра случая (Le Hasard et la Violence) – 1974 (режиссер)

2. Вся мировая наличность (Tout l’or du monde) – 1961 (режиссер-документалист)

3. Человек из Туниса (Le Pacha) – 1968 (актер)

4. Маленький поцелуй (Le Petit Baiser) – 1967 (актер)

Ушедшего актера, режиссера и писателя Филиппа Лабро отличало от других именно то, что, несмотря на многообразие творческих сфер и занятий (актерство, режиссура, писательство, песни), этот гражданин мира всегда оставался яркой индивидуальностью, которую было четко заметно как в работе, так и в жизни. Создателя произведений "Наследник", "Птица счастья", "Маленький поцелуй" любили, любят и будут любить не только в мировом сообществе, но и в кругу родных, поклонников, коллег, учеников и в других коллективах. Еще один талант взмыл в небеса.