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Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с улыбкой

Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с улыбкой
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Пришло время испытать себя на прочность. Набрать 7/7 сможет далеко не каждый. А вы в их числе?

Шурик не зря говорил: "Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить — еще лучше!" Ведь еще хорошо разгадывать самые лучшие тесты от команды "Дни.ру" и улыбаться во все 32 зуба! Наберите 7 правильных ответов с первой попытки. Вас ждут только 7 кадров из фильмов СССР. На картинках есть минимум 1 человек с улыбкой.

Для каждого кадра 3 варианта ответа под буквами "A", "B", "C", но правильный только 1. Каждый может получить 7 правильных ответов, но кто действительно готов показать максимальный результат? А вы справитесь?

ВОПРОСЫ К ТЕСТУ:

1) Этот кадр из фильма СССР...

Кадр из фильма

A — Вий (1967)

B — Большой аттракцион (1974)

C — Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966)

2) Эта улыбка Олега Табакова из советской киноленты...

Кадр из фильма

A — Гусарская баллада (1962)

B — Д'Артаньян и три мушкетера (1979)

C — Операция "Ы" и другие приключения Шурика (1965)

3) Эта женщина улыбается в картине СССР с названием...

Кадр из фильма

A — Табор уходит в небо (1976)

B — Карнавальная ночь (1956)

C — Мой ласковый и нежный зверь (1978)

4) Этот мужчина улыбается в картине Гайдая с названием...

Кадр из фильма

A — Жених с того света (1958)

B — Самогонщики (1961)

C — Бриллиантовая рука (1968)

5) Это улыбающийся Киса Воробьянинов в советском фильме...

Кадр из фильма

A — Мы из джаза (1983)

B — Двенадцать стульев (1971)

C — Золушка (1947)

6) Это шедевр Мосфильма под названием...

Кадр из фильма

A — Вокзал для двоих (1982)

B — Жестокий романс (1984)

C — Суета сует (1979)

7) Отгадайте эту советскую ленту...

Кадр из фильма

A — Служебный роман (1977)

B — Ирония судьбы, или С лёгким паром! (1975)

C — Карнавал (1971)

ОТВЕТЫ К ТЕСТУ:

1* — C: "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика";

2* — B: "Д'Артаньян и три мушкетера";

3* — A: "Табор уходит в небо";

4* — C: "Бриллиантовая рука";

5* — B: "Двенадцать стульев";

6* — A: "Вокзал для двоих";

7* — C: "Карнавал".

Если набрали максимальные 7 очков — примите наши поздравления и чаще улыбайтесь!

Если допустили хотя бы 1 ошибку из 7 — пройдите тест еще раз и чаще смотрите кино СССР!

Шоу-бизнес в Telegram

4 июня 2025, 16:24
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), режиссер Леонид Гайдай, киноконцерн "Мосфильм"
ДНИ.РУ✓ Надежный источник

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Кадр YouTube / @5TVRussia
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
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Кадр YouTube / @5TVRussia
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