Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с улыбкой

Шурик не зря говорил: "Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить — еще лучше!" Ведь еще хорошо разгадывать самые лучшие тесты от команды "Дни.ру" и улыбаться во все 32 зуба! Наберите 7 правильных ответов с первой попытки. Вас ждут только 7 кадров из фильмов СССР. На картинках есть минимум 1 человек с улыбкой.
Для каждого кадра 3 варианта ответа под буквами "A", "B", "C", но правильный только 1. Каждый может получить 7 правильных ответов, но кто действительно готов показать максимальный результат? А вы справитесь?
ВОПРОСЫ К ТЕСТУ:
1) Этот кадр из фильма СССР...
A — Вий (1967)
B — Большой аттракцион (1974)
C — Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966)
2) Эта улыбка Олега Табакова из советской киноленты...
A — Гусарская баллада (1962)
B — Д'Артаньян и три мушкетера (1979)
C — Операция "Ы" и другие приключения Шурика (1965)
3) Эта женщина улыбается в картине СССР с названием...
A — Табор уходит в небо (1976)
B — Карнавальная ночь (1956)
C — Мой ласковый и нежный зверь (1978)
4) Этот мужчина улыбается в картине Гайдая с названием...
A — Жених с того света (1958)
B — Самогонщики (1961)
C — Бриллиантовая рука (1968)
5) Это улыбающийся Киса Воробьянинов в советском фильме...
A — Мы из джаза (1983)
B — Двенадцать стульев (1971)
C — Золушка (1947)
6) Это шедевр Мосфильма под названием...
A — Вокзал для двоих (1982)
B — Жестокий романс (1984)
C — Суета сует (1979)
7) Отгадайте эту советскую ленту...
A — Служебный роман (1977)
B — Ирония судьбы, или С лёгким паром! (1975)
C — Карнавал (1971)
ОТВЕТЫ К ТЕСТУ:
1* — C: "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика";
2* — B: "Д'Артаньян и три мушкетера";
3* — A: "Табор уходит в небо";
4* — C: "Бриллиантовая рука";
5* — B: "Двенадцать стульев";
6* — A: "Вокзал для двоих";
7* — C: "Карнавал".
Если набрали максимальные 7 очков — примите наши поздравления и чаще улыбайтесь!
Если допустили хотя бы 1 ошибку из 7 — пройдите тест еще раз и чаще смотрите кино СССР!