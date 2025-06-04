Объявлено об уходе знаменитой творческой личности, которая прославилась на актерском поприще и проявила голосовой дар во множестве кинофильмов и постановок, которыми наслаждались, наслаждаются и будут наслаждаться не только во Франции, но и в России. Сообщается, что ушедшая Николь Круазий отдала богу душу в Париже после продолжительной болезни, однако точную причину этого аудитории шоу-бизнеса даже не объявили.
Кинодива ушла 4 июня и не дожила до своего дня рождения почти 5 месяцев — всего 127 дней — 9 октября этого года она могла бы отметить свое 89-летие. Ушедшая звезда сцены и экрана обладала уникальными голосовыми данными — диапазон достигал почти 4 октавы из 5 возможных для человеческого голоса, но истинная сила оказалась в глубине чувств, вложенных в каждую ноту.
Самые громкие работы с участием ушедшей Николь Круазий:
1. Ba da ba da – 1966
2. Parlez-moi de lui – 1970-е
3. Une femme avec toi – 1970-е
4. Telephone-moi – 1970-е
Громкие работы с участием ушедшей:
1. L’Apprenti fakir (мюзикл) – 1958
2. Un homme et une femme (фильм) – 1966
3. Comedie-Francaise (балет) – 1953
4. N’ecoutez pas Mesdames (спектакль) – 2020
Еще несколько работ и выступлений:
1. Выступления в джазовых клубах США – 1960-е
2. Работа с Марселем Марсо (мим) – 1958
3. Шоу Folies Bergere на Бродвее – 1964
4. Последний крупный концерт в Casino de Paris – 2014
Ушедшую певицу и актрису Николь Круазий отличало от других именно то, что, несмотря на свой широкий диапазон голоса, талантов и ролей, эта киноартистка обладала тонкой чувственностью как на сцене, так и в жизни. Звезду шедевров Ba da ba da, Un homme et un femme, Folies Bergere любили, любят и будут любить не только во вселенной шоу-бизнеса, но и в душе.