Еще одна потеря для шоу-бизнеса: ушла знаменитая актриса и певица

Стало известно об уходе популярной певицы и актрисы, которая выступала в мюзиклах и кинофильмах. Уход этой мастерицы голоса и души сцены стал невозвратной потерей для шоу-бизнеса.

Объявлено об уходе знаменитой творческой личности, которая прославилась на актерском поприще и проявила голосовой дар во множестве кинофильмов и постановок, которыми наслаждались, наслаждаются и будут наслаждаться не только во Франции, но и в России. Сообщается, что ушедшая Николь Круазий отдала богу душу в Париже после продолжительной болезни, однако точную причину этого аудитории шоу-бизнеса даже не объявили.

Кинодива ушла 4 июня и не дожила до своего дня рождения почти 5 месяцев — всего 127 дней — 9 октября этого года она могла бы отметить свое 89-летие. Ушедшая звезда сцены и экрана обладала уникальными голосовыми данными — диапазон достигал почти 4 октавы из 5 возможных для человеческого голоса, но истинная сила оказалась в глубине чувств, вложенных в каждую ноту.

Самые громкие работы с участием ушедшей Николь Круазий:

1. Ba da ba da – 1966

2. Parlez-moi de lui – 1970-е

3. Une femme avec toi – 1970-е

4. Telephone-moi – 1970-е

Громкие работы с участием ушедшей:

1. L’Apprenti fakir (мюзикл) – 1958

2. Un homme et une femme (фильм) – 1966

3. Comedie-Francaise (балет) – 1953

4. N’ecoutez pas Mesdames (спектакль) – 2020

Еще несколько работ и выступлений:

1. Выступления в джазовых клубах США – 1960-е

2. Работа с Марселем Марсо (мим) – 1958

3. Шоу Folies Bergere на Бродвее – 1964

4. Последний крупный концерт в Casino de Paris – 2014

Ушедшую певицу и актрису Николь Круазий отличало от других именно то, что, несмотря на свой широкий диапазон голоса, талантов и ролей, эта киноартистка обладала тонкой чувственностью как на сцене, так и в жизни. Звезду шедевров Ba da ba da, Un homme et un femme, Folies Bergere любили, любят и будут любить не только во вселенной шоу-бизнеса, но и в душе.