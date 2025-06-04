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Среда 4 июня

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Бородина и Сердюков официально поженились: всплыли подробности брачной ночи пары

Бородина и Сердюков официально поженились: всплыли подробности брачной ночи пары
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Ксения Бородина и Николай Сердюков официально стали супругами. Они узаконили свои отношения в уютной обстановке, несмотря на ярую критику со стороны злых языков.

В этот день пара решила провести тайную церемонию в одном из самых престижных мест — Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе. Молодожены выбрали стильный подход к своему свадебному образу.

Ксения предпочла не традиционное свадебное платье, а элегантный белый костюм, который подчеркивал ее фигуру и стиль. Завершала образ крошечная шляпка с вуалью, добавив нотку изысканности и оригинальности. Николай, в свою очередь, выбрал классическую "двойку" с белоснежной рубашкой — строгий и одновременно стильный образ.

Слухи о свадьбе начали активно обсуждаться в социальных сетях еще до официального подтверждения. Пара провела свою первую брачную ночь в роскошном номере отеля "The Carlton". Ожидается, что основное торжество с приглашенными гостями и свадебным тортом пройдет сегодня.

Несмотря на неоднозначные мнения о Николае Сердюкове, который известен своим непростым характером, многие пользователи социальных сетей поспешили поздравить Бородину с новым этапом в жизни. Комментарии полны добрых пожеланий и поддержки.

Шоу-бизнес в Telegram

4 июня 2025, 13:12
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: соцсети
Телеграм-канал Ксении Бородиной✓ Надежный источник

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