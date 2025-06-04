Вернувшаяся в Россию Бузова влезла в жесткие публичные разборки

Ольга Бузова решила влезть в публичные разборки. Это произошло сразу после возвращения звезды из Доминиканской республики, где она принимала участие в съемках нового сезона шоу "Звезды в джунглях".

Бузова вмешалась в скандал, разгоревшийся вокруг ее другого проекта — "Сокровища императора". На этот раз поводом для обсуждения стал конфликт между певицей Ириной Дубцовой и телеведущей Даной Борисовой.

Ирина не постеснялась назвать Борисову наркоманкой, что вызвало бурную реакцию как со стороны самой Даны, так и со стороны зрителей. Бузова, известная своей прямолинейностью и умением отстаивать свои позиции, не оставила без внимания оскорбительное высказывание Дубцовой.

В своем телеграм-канале она открыто осудила поведение певицы и встала на сторону Борисовой. Ольга выразила мнение, что подобные нападения свидетельствуют о проблемах с самооценкой у тех, кто их совершает. "Ирина решила оскорбить за это Дану. Ирония — любимое, а главное единственное оружие беззащитных", — отметила Бузова, ссылаясь на слова русского писателя Сергея Довлатова.

В своем посте Бузова добавила, что люди с сильной самооценкой не нуждаются в унижении других. С исполнительницей хита "Мало половин" оказались солидарны ее подписчики, которые поддержали телеведущую в ее стремлении защитить Борисову.