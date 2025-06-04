Разгневанный Киркоров публично отчитал оступившегося Малахова

6 июня на телеканале "Россия" состоится четвертый выпуск музыкального шоу "Поймай меня, если сможешь". Он обещает быть особенно напряженным.

На этот раз за звезды будут бороться такие известные личности, как поп-король Филипп Киркоров, ведущий Андрей Малахов, популярная певица Клава Кока и уважаемый актер Сергей Шакуров. Однако, судя по предыдущим выпускам, у звездной команды не все так гладко: они продолжают проигрывать команде участников с сокрушительным счетом 14/4.

В этом сезоне артисты еще не смогли одержать ни одной победы, что вызывает недоумение и даже недовольство у зрителей. В одном из раундов шоу произошел инцидент, который стал темой обсуждений.

Участница, выступившая с трогательной песней, настолько впечатлила Филиппа Киркорова, что он был готов отдать все силы, чтобы помочь команде угадать ее исполнение. Однако его коллеги по команде не разделили его восторга и ответили неверно.

"Глухие, глухомань, не услышали!", — разгневанно воскликнул Киркоров в адрес своих коллег, среди которых был и оступившийся Малахов. "А я отгадал, что она поет! Сразу было видно, что вы поете! Вы меня тронули до глубины души", — продолжал он. "Может, потому что вы именно эту песню спели и тембр такой красивый! От вас шел свет, и я этот свет почувствовал, а мои коллеги нет! Глухие, слепые!", — добавил он, явно находясь под впечатлением от увиденного.