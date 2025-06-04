Киркорову осталось недолго: хирург объявил срок

Хирург Тимур Хайдаров еще раз прокомментировал состояние певца после госпитализации. Он назвал его бойцом с боевым настроем.

Народный артист РФ Филипп Киркоров максимально сконцентрирован на возвращении к работе после госпитализации и, к счастью, осталось недолго: пластический хирург Тимур Хайдаров назвал срок оставшегося восстановления.

"Еще недельки две-три, уже, в принципе, пойдет активное заживление, и он вернется к своей концертной деятельности", — поделился мнением врач. Он признал, что исполнитель выглядит бойцом с боевым настроем и осознает, что есть физиология и есть организм. Таким образом, уже в конце месяца Филипп Бедросович сможет возобновить рабочий процесс.

Напомним, Киркоров первый раз за все время госпитализации объявился и выдал личную боль.

23-го мая 2025-го артиста госпитализировали в московскую клинику с ожогами. Это стало исходом случая во время работы на петербургской сцене 25-го апреля 2025-го, когда одежду артиста охватило пламя.