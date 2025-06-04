Что грозит организаторам выступлений Аллы Пугачевой в России

В последние годы имя Аллы Пугачевой продолжает вызывать бурные обсуждения в российском обществе, особенно после ее переезда за границу.

С тех пор как певица оставила страну, периодически появляются слухи о ее возвращении. В частности, в конце мая стало известно, что Пугачева может посетить фестиваль "Новая волна" в Казани в августе.

Звездный адвокат Андрей Алешкин прокомментировал ситуацию, касающуюся возможной ответственности организаторов концертов Пугачевой. Он отметил, что приглашение артистки на мероприятие не повлечет за собой никаких юридических последствий для организаторов.

"Пригласить на мероприятие можно хоть Майкла Джексона. Организаторам ничего не грозит: Алла Пугачева не является иноагентом, статус ей не присвоили", — заявил он.

Несмотря на отсутствие формальных ограничений, возвращение Пугачевой на родину может вызвать неоднозначную реакцию. После своего отъезда она неоднократно шокировала публику своими высказываниями и действиями.

Интересно, что несмотря на требования некоторых общественных групп признать Пугачеву иноагентом, Министерство юстиции России заявило, что не нашло оснований для внесения ее в соответствующий реестр. Это решение дает певице возможность свободно возвращаться в страну без страха перед юридическими последствиями.