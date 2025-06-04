Ожидала большего: Меган Маркл оказалась разочарована бедностью принца Гарри

Меган Маркл оказалась разочарована финансовым состоянием своего супруга, принца Гарри.

В своей новой книге королевский биограф Том Куинн поделился подробностями о том, как Меган столкнулась с реальностью, которая не соответствовала ее ожиданиям. По информации инсайдеров, актриса рассчитывала на значительное состояние своего мужа, полагая, что жизнь в королевской семье обеспечит ее не только роскошью, но и финансовой независимостью.

С момента их свадьбы в 2018 году Меган и Гарри столкнулись с множеством вызовов. Первоначально они жили в Ноттингемском коттедже — скромном доме на территории Кенсингтонского дворца, площадью всего 123 квадратных метра. Этот дом, хоть и был уютным, не соответствовал амбициозным ожиданиям Маркл, которая привыкла к более комфортной жизни в Лос-Анджелесе. Она надеялась, что ее супруг будет обеспечивать семью на уровне миллиардера, однако реальность оказалась другой.

С переходом к независимой жизни в США после отказа от королевских обязанностей пара приобрела роскошный дом в Калифорнии за $29,6 млн. Тем не менее, по словам Куинна, первые месяцы их совместной жизни были наполнены разочарованием. Меган ожидала большего уровня финансовой поддержки и стабильности, что стало причиной некоторых недопониманий в отношениях.

Возможно, такие ожидания были вызваны образом жизни, который она вела до встречи с Гарри. Как актриса и общественный деятель Меган имела доступ к высоким доходам и роскошным условиям. Однако жизнь в королевской семье имеет свои ограничения и правила. Гарри, будучи членом королевской семьи, не имел полной свободы распоряжаться своими финансами и активами.

Куинн подчеркнул, что это разочарование могло повлиять на динамику их отношений. Меган стремилась к независимости и успеху, но столкнулась с трудностями в адаптации к новой жизни.