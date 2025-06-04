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Среда 4 июня

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Возмутившая россиян наглой выходкой Дубцова пережила жуткую травлю

Возмутившая россиян наглой выходкой Дубцова пережила жуткую травлю
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На Ирину Дубцову обрушился шквал критики после ее недавнего участия в популярном шоу.

Певица, известная своими яркими выступлениями и эмоциональными песнями, оказалась в центре внимания не по самым лучшим причинам. В ходе съемок она позволила себе резкие и некорректные высказывания в адрес своей коллеги Даны Борисовой.

Громкое заявление вызвало бурю возмущения у зрителей шоу "Сокровища императора". Кроме того, люди не могли оставить без внимания откровенно токсичное поведение Дубцовой по отношению к участнику по имени Натан.

Эти эпизоды, попавшие в эфир, стали причиной мощной негативной реакции аудитории. Многие поклонники начали массово удалять песни Дубцовой из своих плейлистов, а в социальных сетях развернулась настоящая травля артистки.

Пользователи сравнили ее с персонажем из фильма ужасов "Звонок", создавая множество мемов и коллажей, высмеивающих поведение звезды на шоу. Критика стала настолько интенсивной, что Дубцова была вынуждена закрыть комментарии в своем телеграм-канале, однако это лишь усилило волну недовольства.

Интересно, что сама певица стала главным антигероем шоу, заняв место Натана, чье поведение ранее вызывало недовольство зрителей. Этот парадокс стал лишь добавлением масла в огонь — вместо того чтобы улучшить свою репутацию, Дубцова оказалась в еще более сложной ситуации.

Шоу-бизнес в Telegram

4 июня 2025, 06:39
Ирина Дубцова. Кадр: YouTube
Телеграм-канал "Алена, Блин!"✓ Надежный источник

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