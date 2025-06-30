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Невосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер

Невосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер
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Мир потерял выдающуюся личность, чей талант десятилетиями вдохновлял миллионы. Узнайте о жизни и наследии великого мастера, чей голос стал легендой мировой сцены.

Мир потерял выдающегося мастера, чей голос очаровывал миллионы. 29 июня 2025 года в возрасте 92 лет ушел из жизни человек, чья карьера оставила неизгладимый след в мире оперы и музыки. Его смерть после непродолжительной болезни стала невосполнимой утратой для поклонников, коллег и всех, кто ценил его уникальный дар. Эта утрата напомнила нам, как велика ценность каждого мгновения, проведенного в присутствии истинного гения.

Начало пути: от уэльской деревни до мировой сцены

Стюарт Берроуз, валлийский оперный тенор, родился 7 февраля 1933 года в небольшом поселке Силфинидд, в Южном Уэльсе. Этот уголок, подаривший миру таких личностей, как оперный певец Герайнт Эванс, регбист Глин Дэвис и политик Мерлин Риз, стал колыбелью его таланта. Еще в детстве Стюарт пел сопрано, стоя у окна своей спальни, и его голос разносился по улицам, завораживая соседей. Первое сольное выступление в местной часовне Вефиль, где он исполнил «Bless This House», стало отправной точкой его музыкальной судьбы.

Изначально Стюарт выбрал профессию учителя и работал в школе в Баргоеде. Однако его природный талант тенора не остался незамеченным. Случайное открытие — пение под радио вместе с великим тенором, исполнявшим «Аве Мария» Шуберта, — вдохновило его участвовать в конкурсах. В 1959 году победа на Национальном Эйстедфоде в Уэльсе принесла ему первую известность, а в 1963 году он дебютировал в Уэльской национальной опере, исполнив роль Измаила в «Набукко» Верди.

Ключевые вехи карьеры Стюарта Берроуза

Стюарт Берроуз стал одним из величайших лирических теноров своего времени, прославившись мастерским исполнением произведений Моцарта, за что его прозвали «Королем Моцарта». Его карьера охватывала ведущие сцены мира, и среди его достижений можно выделить.

  • Дебют на международной сцене в 1967 году на Афинском фестивале, где он исполнил «Царя Эдипа» Стравинского по личному приглашению композитора.

  • Выступления в Ла Скала в Милане в 1978 году с заглавной партией в «Осуждении Фауста» Берлиоза.

  • Роли в Метрополитен-опера в Нью-Йорке, где он выступал 12 сезонов, а также в Королевской опере в Лондоне, Венской государственной опере и Парижской опере.

  • Работа с великими дирижерами, включая Георга Шолти, Зубина Мету, Сейджи Одзаву, Леонарда Бернстайна и Юджина Орманди.

  • Телевизионный успех в сериале BBC «Stuart Burrows Sings», который выходил в 1970-х и 1980-х годах и стал культовым музыкальным шоу.

Его репертуар включал оперы Моцарта («Волшебная флейта», «Дон Жуан»), Пуччини («Мадам Баттерфляй»), Верди («Дон Паскуале»), Доницетти («Любовный напиток») и многие другие. Помимо оперы, Стюарт прославился как исполнитель ораторий и викторианских песен, возродив интерес к этому жанру.

Личность и вклад в искусство

Стюарт Берроуз был не только выдающимся артистом, но и человеком, преданным своему делу. После завершения активной сценической карьеры он посвятил себя обучению молодых талантов и благотворительности. Он основал Международный конкурс вокалистов и учредил премию в Тринити-колледже в Кармартене, помогая новым поколениям певцов раскрывать свой потенциал. Его вклад был отмечен множеством наград.

  • Почетная докторская степень Университета Уэльса (1981).

  • Стипендия Тринити-колледжа в Кармартене (1989).

  • Почетное звание гражданина округа Ронда-Кинон-Таф (2008).

  • Орден Британской империи (OBE) в 2007 году за заслуги в музыке.

Его дом в Сент-Фагансе, Кардифф, всегда оставался для него местом силы, где он черпал вдохновение. Стюарт был президентом нескольких благотворительных организаций в Южном Уэльсе, активно поддерживая местные сообщества.

Трагический уход

29 июня 2025 года Стюарт Берроуз ушел из жизни в возрасте 92 лет после кратковременной болезни. Его смерть стала потрясением для мировой музыкальной общественности. Он оставил после себя богатое наследие, которое продолжает вдохновлять поклонников оперы и музыки по всему миру.

Наследие

Стюарт Берроуз навсегда останется в истории как один из величайших теноров XX века, чей голос и харизма покоряли сцены от Карнеги-холла до Ла Скала. Его мастерство в исполнении Моцарта, страсть к музыке и преданность искусству сделали его легендой. Он был не просто певцом, а человеком, который делился своим даром с миром, вдохновляя других следовать за мечтой.

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фото: freepik.com

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