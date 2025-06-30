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Понедельник 30 июня

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Как беременная Муцениеце готовится к родам – йога, пилатес, отказ от сахара

Как беременная Муцениеце готовится к родам – йога, пилатес, отказ от сахара
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Недавно Агата Муцениеце подтвердила слухи о своей беременности. Также актриса поделилась планами на ближайшее будущее.

Отцом будущего малыша стал музыкант Петр Дранга, с которым актриса начала отношения в прошлом году. Муцениеце призналась, что готовится к декрету и собирается наслаждаться спокойной семейной жизнью.

На данный момент 36-летняя звезда активно работает над новым проектом — сериалом "Химкинские ведьмы". Она сообщила, что съемки завершатся в середине августа, после чего она уйдет в декретный отпуск.

"Буду сниматься до середины августа. Дальше – ухожу в декрет и наслаждаюсь семейной жизнью до определенного времени. Пока не решила, как долго это продлится", – цитирует актрису женский журнал Клео.ру.

Хотя точная дата родов пока не раскрыта, инсайдеры предполагают, что малыш появится на свет осенью, вероятно, в октябре.

Агата также рассказала о том, как поддерживает свою физическую форму во время беременности. Она продолжает заниматься спортом, но в более щадящем режиме. Актриса старается избегать сахара и мучного, предпочитая активные прогулки и легкие физические нагрузки. Такой подход помогает ей чувствовать себя хорошо и сохранять энергию для предстоящих изменений в жизни.

Муцениеце практикует следующие виды активности:

1. Ходьба: Бодрая ходьба на свежем воздухе – один из самых доступных и полезных видов активности.

2. Плавание: Улучшает кровообращение, укрепляет мышцы и снижает отеки.

3. Йога и пилатес: Существуют специальные программы для беременных, помогающие улучшить гибкость, координацию и дыхание.

4. Специальные тренировки: Можно посещать занятия для беременных или выполнять упражнения под наблюдением инструктора.

Несмотря на радостные события, Муцениеце не скрывает, что переживает сложный период из-за ситуации с ее старшим сыном Тимофеем от первого брака с Павлом Прилучным. На данный момент подросток живет с отцом, и между бывшими супругами продолжаются юридические разбирательства. Напомним, что Агата и Павел развелись в 2020 году, и сейчас Прилучный женат на актрисе Зепюр Брутян, у которых есть общий сын.

Что касается личной жизни Агаты и Петра Дранги, пара старается держаться подальше от публичного внимания и не комментировать свои отношения. Однако актриса открыто говорит о своих чувствах к будущему материнству и о том, как важно для нее сосредоточиться на семье в ближайшие месяцы. Она уверена, что сможет найти баланс между работой и личной жизнью, чтобы уделить достаточно времени своим детям и любимому человеку.

Шоу-бизнес в Telegram

30 июня 2025, 16:31
Агата Муцениеце. Кадр: YouTube
Клео.ру✓ Надежный источник

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