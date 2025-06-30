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Понедельник 30 июня

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Люди несут цветы к знаменитому дому Натальи Варлей в самом центре столицы

Люди несут цветы к знаменитому дому Натальи Варлей в самом центре столицы
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Дом номер 9 на Никитском бульваре столицы был построен по заказу Главного управления Северного морского пути для сотрудников этого ведомства. Москвичи называют его Домом полярника. Сегодня тут – много цветов.

Дом был построен в 1936–1937 годах для полярников и их семей. Причем, если присмотреться, можно увидеть, что фасады здания несимметричны – частью здания стал бывший доходный дом Натальи Шереметевой, выстроенный в стиле модерн в 1901 году. Архитектор Александр Йохелес изменил старую постройку до неузнаваемости – фактически от нее осталась только входная группа. А курировал возведение нового дома лично Лазарь Каганович, уделявший большое внимание реализации сталинского плана реконструкции пролетарской Москвы.

Интересна начинка дома – были продуманы помещения для домработниц, имелись ледники для хранения продуктов, а на последнем этаже размещались две двухуровневые квартиры, которые служили гостиницей для командировочных летчиков.

ЗНАМЕНИТЫЕ ЖИТЕЛИ

По жителям Дома полярников можно изучать историю и географию нашей великой страны, ведь на 46 квартир здесь приходилось семь героев Советского Союза. Среди них первый человек, удостоенный этого звания, – Анатолий Ляпидевский, который участвовал в операции по спасению челюскинцев. Тут жили начальник полярной авиации Марк Шевелева и прославленный полярный капитан Михаил Белоусов, инженер-контр-адмирал Николай Зубов, Павел Головин, экипаж которого в 1937 году совершил первый в истории полет над Северным полюсом...

ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ В ДОМЕ ПОЛЯРНИКОВ

Именно в этом доме жила до самой своей смерти Елена Булгакова – третья жена писателя Михаила Булгакова – прообраз легендарной Маргариты из романа. В бывшей квартире Михаила Белоусова поселился писатель Юлиан Семенов, а затем — актер Виталий Соломин. С 1977 года жителем дома был артист Алексей Петренко. Дочь капитана-полярника Владимира Варлей Наталья Варлей тоже числится среди жильцов этого дома, хотя в последнее время и предпочитает проводить время за городом.

Знаменитости, которые жили в этом доме в разное время, всегда видели у дома много живых цветов. Их возле многочисленных мемориальных досок на фасаде всегда оставляют благодарные москвичи. В память о славных людях, которые тут жили, во славу их подвигов!

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30 июня 2025, 16:17
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