Не стало тренера, оставившего след в истории российского спорта – еще одна большая потеря

В Москве ушел из жизни выдающийся тренер по настольному теннису Евгений Олегович Эдель.

Влиятельного деятеля не стало на 77-м году жизни продолжительной болезни. Эдель оставил глубокий след в истории российского спорта. Об этом сообщила Федерация настольного тенниса России (ФНТР), отметив его значительные заслуги и вклад в развитие этого вида спорта.

Евгений Эдель начал свою тренерскую карьеру в московской спортивной школе "Спартак", где его наставником был легендарный Сергей Шпрах. Под руководством Шпраха Эдель приобрел необходимые навыки и знания, которые впоследствии стали основой его успешной тренерской деятельности.

Однако настоящие победы и достижения пришли к нему, когда он начал работать в знаменитом зале "Шахтер". Здесь он воспитал целую плеяду талантливых спортсменов, которые впоследствии прославили отечественный настольный теннис на международной арене.

Выдающиеся воспитанники Евгения Эделя:

1. Максим Шмырев

2. Алексей Смирнов

3. Алексей Ливенцов

4. Тарас Мерзликин

5. Кирилл Скачков

6. Екатерина Эдель

7. Юлия Прохорова

8. Ольга Воробьева

Каждый из них стал не только высококлассным спортсменом, но и настоящим гордостью для российского настольного тенниса. Эдель умел находить индивидуальный подход к каждому своему подопечному, что способствовало их успешному развитию и достижению высоких результатов.

Неоднократно он возглавлял сборные команды России и Москвы, под его руководством столичные команды становились чемпионами и обладателями Кубка России. Кроме того, клуб "Виктория-МОЭК", который также находился под его руководством, завоевал титул сильнейшей команды в клубном чемпионате страны. Эти достижения стали возможны благодаря его профессионализму, преданности делу и умению мотивировать своих спортсменов.

Федерация настольного тенниса России выразила соболезнования семье и близким Евгения Эделя, отметив, что его вклад в развитие спорта будет всегда помнить. Его работа вдохновила многих молодых игроков и тренеров, а его методики и подходы к тренировкам остаются актуальными и по сей день.

Ушедший тренер оставил после себя не только многочисленные награды и титулы своих воспитанников, но и целую школу настольного тенниса, которая продолжает развиваться и приносить новые успехи. Его память будет жить в сердцах тех, кто имел честь работать с ним или быть его учениками. Эдель стал символом преданности спорту и вдохновения для многих поколений спортсменов.